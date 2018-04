Mazda-Aktie: Ein Hauch von Luxus für den CX-3

mid Groß-Gerau – Mazda putzt den CX-3 heraus. Das Kompakt-SUV soll glänzen auf der Auto Show in New York. Ein “nachgeschärftes” Design, eine umfangreichere Ausstattung an Sicherheitstechnologien sowie modifizierte Aggregate sind die Highlights der Überarbeitung. In den deutschen Handel kommt der CX-3 ab Sommer 2018.

Zahlreiche optische Veränderungen sind das Ergebnis der Design-Sprache “Kodo” (zu Deutsch: “Puls”). So wurden die Rückleuchten, sämtliche ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.