Mazars mit zweistelligem Wachstum weiter auf Erfolgskurs (FOTO)

Hamburg (ots) -- Umsatzplus von 10,4 Prozent sowohl in Deutschland als auchinternational- Erfolgsjahr mit bedeutenden Mandatsgewinnen im Audit sowohl iminternationalen Mittelstand als auch in Konzernen- Wachstumskurs der Rechts- und Steuerberatung sowie imConsultingbereich hält an- Transformation und Digitalisierung weiter im FokusDer Erfolgskurs der internationalen, integrierten und unabhängigenWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars setzt sich auch imGeschäftsjahr 2018/2019 fort - deutschlandweit und international. In Deutschlandkonnte Mazars im vergangenen Geschäftsjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum von10,4 Prozent auf 158 Millionen Euro erzielen, weltweit ebenfalls von 10,4Prozent auf 1,8 Milliarden Euro.Ausschlaggebend hierfür sind vor allem neue Prüfungs- und Beratungsmandate beiinternational tätigen mittelständischen Unternehmen und Konzernen, wiebeispielsweise bei A.T.U und Opel im Audit. Im Bereich internationaleSteuerberatung konnte Mazars einige Aufträge bei börsennotierten Unternehmenverzeichnen. Hinzu kommen signifikante Consulting-Projekte in den Feldern IT,Begleitung von Transaktionen sowie Prozessoptimierung und BusinessTransformation."Der Audit ist tief in unserer DNA verankert und wird auch weiterhin einKerngeschäftsfeld bleiben. Der Markt traut uns zu, dass wir auch große Mandateübernehmen können. Das zeigen neue grenzüberschreitende Aufträge wie von derInvestmentbank Goldman Sachs oder der Industriegruppe KAP AG, die wir nun unteranderem in zehn Ländern zu den börsennotierten Neukunden zählen dürfen", sagtDr. Christoph Regierer, Sprecher des deutschen Management Boards von Mazars undMitglied im internationalen Group Executive Board.Im Rahmen der strategischen Wachstumsziele wird außerdem der Consultingbereichweiter ausgebaut - beispielsweise mit Mazars engineered Quality Solutions (eQS).Mit dieser Einheit bietet Mazars End-to-End Software-Lösungen an und geht damitauf die starke Nachfrage des Marktes zum Thema digitale Transformation ein.Daneben stehen weiterhin die Themen Transformation und Digitalisierung sowieNachhaltigkeit im Fokus, verbunden mit dem Ziel, auch in 2020 und darüber hinausinnovative Lösungen und Ansätze anzubieten und weiterzuentwickeln."Die Digitalisierung wird auch in der nächsten Dekade neue Produkte undGeschäftsmodelle in unserer Branche möglich machen und fordern. Dies birgtHerausforderungen, aber auch Chancen, die wir ergreifen werden, um die Zukunftaktiv mitzugestalten. So haben wir unter dem Namen Augmented Audit eineInitiative gestartet, bei der es darum geht, unseren Prüfungsansatz innovativund zukunftsorientiert auszurichten und dabei die neuen digitalen Möglichkeitenauszuschöpfen", sagt Dr. Christoph Regierer. "Beim Thema Nachhaltigkeit geht esvor allem darum, das Risikomanagement neu zu denken. Getrieben von Kapitalmarktund Öffentlichkeit wächst bei Unternehmen der Druck, sich damit stärker zubefassen und Antworten zu finden. Entsprechend haben wir ein Team aufgebaut, dasunsere Kunden dabei kompetent unterstützen kann", so Dr. Regierer weiter.Partnerzugänge runden Wachstumskurs abDie Zahl der Partner ist in Deutschland auf 90 angewachsen. In dieinternationale Partnerschaft wurden 2019 drei neue Partner aus den eigenenReihen aufgenommen. Ein wichtiger Fokus der drei neuen Partner aus den ServiceLines Law, Audit und Financial Advisory Services liegt auf dem ThemaDigitalisierung.Als Erfolgsfaktor sieht Mazars auch die Verstärkung durch namhafte Neuzugänge.So konnte das Unternehmen Mitte 2019 mit Christian Würschinger einen erfahrenenSteuer-IT-Experten als neuen Partner gewinnen, der sich auf die Entwicklungneuer digitaler Lösungen konzentriert und damit die strategische Ausrichtung aufdie Themen Digitalisierung und Transformation unterstreicht. Darüber hinaus hatMazars zum 1. Januar 2020 den Stuttgarter Standort derPartnerschaftsgesellschaft Lohrmann Riehle Lätsch Durach & Partner aufgenommen.Damit hat sich ein knapp 60-köpfiges Team, darunter fünf Partner, Mazarsangeschlossen, das die Bereiche Steuerberatung, Rechtsberatung,Wirtschaftsprüfung und Rechnungswesen verstärkt. Ebenfalls zu Beginn des neuenJahres hat Mazars mit Stefan Hölzemann, der von WTS kommt, einen hochkarätigenSteuerexperten an Bord geholt und treibt damit den Ausbau der Steuerberatung instarken regionalen Märkten wie Köln und München voran.2019: Ein Meilenstein für internationale ExpansionDas vergangene Jahr ist auch international sehr positiv zu bewerten. MitUnterzeichnung der Mazars North America Alliance im Juli 2019 mit fünf führendenUnternehmen in den USA und in Kanada - BKD, Dixon Hughes Goodman, Moss Adams,Plante Moran (USA) und MNP (Kanada) - wurde ein wichtiger Meilenstein gesetzt.Damit bietet Mazars internationalen Kunden zusätzlich den Zugang zu 16.000Expertinnen und Experten in der Region.Der Erfolg der internationalen Expansion wird auch umsatzseitig deutlich: Überein Drittel der Einnahmen werden mittlerweile außerhalb Europas generiert.Darüber hinaus verzeichnet Mazars mit 9,0 Prozent organischem Wachstum denhöchsten Wert seit dem Geschäftsjahr 2011/2012, was nicht zuletzt auf diehervorragende Expertise und das große Engagement des gesamten Mazars-Teamszurückzuführen ist. Mazars ist also auf einem guten Weg, die Ziele seinesNext-20 Plans zu erreichen und den Umsatz in 2020 auf zwei Milliarden Euroweltweit zu steigern.Pressekontakt:Mazars GmbH & Co. KGWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaftCorinna RygalskiHead of Marketing & CommunicationTheodor-Stern-Kai 160596 FrankfurtTel: +49 69 96765 1763Corinna.rygalski@mazars.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75271/4499889OTS: Mazars GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Mazars GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell