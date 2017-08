Mayweather vs. McGregor: DAZN-Experte Wladimir Klitschko bereitet die Fans auf den Kampf des Jahrhunderts vor

London/München (ots) -- Wladimir Klitschko trifft Fußballstar und Boxfan David Alaba inder "School of Klitschko" exklusiv auf DAZN- Mayweather vs. McGregor: Die letzte Pressekonferenz & dasoffizielle Wiegen in der Mittwoch-, bzw. Freitagnacht live aufDAZN- Aufgrund des großen Interesses sollten sich Fans bis spätestens24 Stunden vor dem Kampf registrierenMayweather vs. McGregor: Das ist der ultimative Showdown zwischendem weltbesten Boxer und dem weltbesten MMA-Kämpfer. DAZN überträgtdas größte Sportereignis des Jahres live und exklusiv am Sonntag, den27. August 2017 ab 3 Uhr früh (MESZ) in Deutschland und Österreich.Darüber hinaus erwartet Fans mit den Vorkämpfen Tabiti vs.Cunningham, Cleverly vs. Jack und Davis vs. Fonseca eine absoluthochklassige DAZN-Boxnacht.DAZN-Experte Wladimir Klitschko lädt Fans in die "School ofKlitschko"Wie stellen sich die beiden unterschiedlichen Kämpfer aufeinanderein? Wer ist im Vorteil? Worauf sollten Fans bei diesem Duellbesonders achten? Wladimir Klitschko beantwortet in der 4-teiligen"School of Klitschko" exklusiv auf DAZN alle Fragen rund um denbevorstehenden Jahrhundertkampf. Er erklärt die wichtigstenUnterschiede der verwendeten Handschuhe, analysiert beide Kämpferanhand von Videos bis ins kleinste Detail und schnappt sich niemandgeringeren als den Fußballstar und glühenden Boxfan David Alaba alsSparring-Partner. Wie sich der Profi-Fußballer als Boxer schlägt,sehen Fans ab sofort exklusiv auf DAZN, ebenso wie ein ausführlichesInterview mit Wladimir Klitschko.Wladimir Klitschko trifft im Gespräch mit DAZN eine klare Aussage:"McGregor hat nur eine Chance: Er muss Floyd Mayweather ausknocken.Trifft McGregor einmal, gewinnt er. Ansonsten wird es wohl ein Siegnach Punkten für Floyd Mayweather."Die Pressekonferenz und das offizielle Wiegen auf DAZNBrennende Geldscheine, und Provokationen am Fließband - bereits imVorfeld haben Mayweather und McGregor keine Gelegenheit ausgelassensich gegenseitig zu provozieren. Kommt es bereits im Vorfeld desKampfes zum Eklat? Mit DAZN verpassen Fans keine Sekunde derRivalität und erleben live, ob es schon vor Kampfbeginn handgreiflichwird. DAZN zeigt die Pressekonferenz am 23. August ab ca. 22:00 UhrMESZ live (Achtung: Geänderte Startzeit!), sowie das offizielleWiegen am 26. August (00:00 Uhr MESZ / Achtung: Geänderte Startzeit!)live und exklusiv.Nur eine rechtzeitige Anmeldung garantiert Fans, dass sie denKampf erlebenDas Interesse an dem Kampf ist schon jetzt enorm groß. DAZNempfiehlt Neukunden sich spätestens 24 Stunden vor dem Kampf zuregistrieren. Bei späteren Neuanmeldungen kann es zu Verzögerungenkommen, beziehungsweise kann aufgrund der enormen Nachfrage einerechtzeitige Freischaltung vor Kampfbeginn nicht garantiert werden.Um sich sofort für den Gratismonat anzumelden, gehen Sie bitte aufhttp://www.dazn.comBildmaterial zur kostenfreien redaktionellen Verwendung bei Angabedes Copyrights "Copyright: DAZN/Patrick Zeitler" steht unterhttps://we.tl/yBVqjV9IV7 zum Download bereit.ÜBER DAZNDAZN ist ein Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt Sportso zu erleben, wie sie es wollen - live oder auf Abruf. Mit Zugriffauf den besten Sport der Welt können Fans ihre Lieblingsteams,Lieblingsligen und Lieblingsspieler jederzeit und überall verfolgen. Dasausgedehnte Angebot weiterer Sportarten umfasst den besten US-Sportmit NBA, NFL, NHL und MLB, Tennis, Hockey, Rugby, Cricket sowie Dartsund weitere Sportarten. DAZN ist aktuell in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Japanund Kanada verfügbar.