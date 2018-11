Maytronics stellt auf der Piscine Global 2018 ihre revolutionäre neue Technologien und Produkte vor, für die individuelle und smarte Schwimmbadreinigung geeignet sind, und führt ein neues europäisches Vertragshändlerprogramm ein

Kibbutz Yizreel, Israel (ots/PRNewswire) -Besuchen Sie den Maytronics-Stand (Halle 4, Stand Nr. 4C52-54), umeine Weltpremiere von neuen roboter benütztenSchwimmbadreinigungslösungen zu sehen, die künstliche Intelligenz,IoT-Technologien und fortschrittliche Automatisierung nutzenMaytronics, der weltweit führender Anbieter von VollautomatischeSchwimmbadreinigern, wird auf der kommenden Fachmesse Piscine Globalauf der Eurexpo Lyon vom 13. bis 16. November 2018 einen großenAuftritt machen. Maytronics wird eine breite Palette innovativerTechnologien und Produkte vorstellen, die insgesammt eine neue Ärader Schwimmbadreinigung einläuten. Die neuen Produkte werden auf demMaytronics-Stand in Halle 4, Stand Nr. 4C52-54. ausgestellt.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/780926/Maytronics.jpg )Wir präsentieren die smartesten VollautomatischerSchwimmbadreinigerDie Ausstellung feiert die Weltpremiere von Maytronics' neuerProduktlinie smarter Vollautomatischer Schwimmbadreiniger, die vonder revolutionären, selbstlernenden Opteq(TM)-Technologie angetriebenwerden. Diese Technologie ermöglicht eine personalisierteVollautomatische Schwimmbadreinigung durch einen Roboter, der denPool erst lernt und weißt, was er braucht - eine Branchenneuheit. Dieneuen Roboter bieten den Schwimmbadbesitzern eine noch nie dageweseneBedienbarkeit und mehr Freiheit denn je für ein komfortableresSchwimmbaderlebnis.Neue "Always Connected"-Funktionen und neue MyDolphin(TM) appMaytronics stellt auch seine neuen "Always Connected" CloudServices vor, die es Schwimmbadbesitzern ermöglicht, ihre Roboter vonüberall über die neue mobile App MyDolphin(TM) zu steuern, welche dieIoT-Konnektivität ihrer Roboter mit der Maytronics Cloud nutzt."Always Connected" wird mit der neuen Linie der smarten Roboter, derausgewählten Maytronics Dolphin M-Line und S-Line-Modelle und demneuesten Mitglied der Maytronics Dolphin M-Line-Familie - derM600(TM) - eingeführt. Es wird auch mit ausgewähltenEigenmarken-Modellen erhältlich sein.Erste Demos der Maytronics Poolside Connect(TM) Lösung -ermöglicht kabellosen PoolbereichDie neue Poolside Connect(TM) ist eine einfache und ästhetischeinduktive Verbindungslösung für die Unterwasserenergie und dieKommunikation mit dem Robotersystem. Poolside Connect unterstütztausgewählte Maytronics Dolphin-Roboter und ermöglicht einenkabellosen Schwimmbadbereich, auch wenn der Roboter im Pool imEinsatz ist.Eine neue Linie von Premium-SchwimmbadabdeckungenMit Schwerpunkt auf den Premium Schwimmbadmarkt bringt Maytronicseine neue Linie von maßgeschneiderten Überdachungen undUnterwasserabdeckungen auf den Markt. Die oberirdischen Abdeckungensind in den Farben weiß und edelstahl erhältlich, sowie eineSolarversion ab 2019. Die Unterwasserabdeckungen sind mit einemUnterwasser vollständig in die Beckenumgebung integriert unddurchdacht auf einfache Installation ausgelegt."Diese und andere neue Lösungen, die wir im Laufe des kommendenJahres auf den Markt bringen werden, eröffnen eine neue Ära in derSchwimmbadreinigung", sagt Eyal Tryber, CEO von Maytronics. "Wieimmer ist Maytronics stolz darauf, bei Innovationen eineFührungsrolle in der Branche einzunehmen, die neue Möglichkeiten undWachstum für unsere Kunden und ein immer außergewöhnlicheres Erlebnisfür die Verbraucher bieten."Neues Vertragshändlerprogramm für EuropaVerbraucher und Kunden wissen, dass sie sich darauf verlassenkönnen, dass Maytronics hinter ihre eigene Produkten und seiner Markesteht. Als Teil dieser bahnbrechenden Initiativen sowie dieBekenntnisses von Maytronics zum Kundenerlebnis freut sichMaytronics, sein neues europäisches Vertragshändlerprogramm auf derPiscine Global 2018 vorzustellen. In diesem Zusammenhang wirdfestgestellt, dass sich die Produkte von Maytronics nicht nur durchihre innovativen Technologien auszeichnen, sondern auch durchZuverlässigkeit und hervorragenden Support für den Endverbraucherwährend der gesamten Lebensdauer des Produkts. Das Programm wirdsomit eine gleichbleibend hohe Qualität der Erfahrung im Einzelhandelund Kundendienst im gesamten europäischen Händlernetz von Maytronicsgewährleisten und unsere Kunden für ihre Investitionen in Bildung,Service und die Steigerung des Markenwerts belohnen.Besuchen Sie den Maytronics-Stand für Live-Demos und mehr.Während der gesamten Messe werden Produktdemonstrationen und-präsentationen auf dem Maytronics-Stand gezeigt.Pressekontakt:Noa YonishMaytronics Brand ManagerMobil: +972-50-7589973Mail: noa.yonish@maytronics.comOriginal-Content von: Maytronics, übermittelt durch news aktuell