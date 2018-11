Maytronics Dolphin iO(TM) gewinnt Innovationstrophäe für intelligente Schwimmbeckenprodukte bei Piscine Global 2018

Kibbutz Yizreel, Israel (ots/PRNewswire) -Der Maytronics Dolphin iO Powered durch seine revolutionäreselbstlernende künstliche Intelligenztechnologie, ist der erstePoolreiniger, der eine personalisierte Poolreinigung ermöglicht.Maytronics, das weltweit führende Unternehmen im Bereich derPoolreiniger, ist stolz darauf, bei den Piscine Global 2018 zumMitgewinner der Trophäe für Poolinnovationen in der Kategorie SmartPool ausgewählt worden zu sein. Das preisgekrönte Produkt ist derMaytronics Dolphin iO(TM), der erste von Opteq(TM) angetriebenerPoolreiniger auf dem Markt. Opteq(TM) ist eine selbstlernendekünstliche Intelligenztechnologie, die eine digitale 3D-Kartierungdes Pools erstellt.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/781872/Maytronics.jpg )Die Trophäe wurde am 13. November bei Piscine Global in Lyon,Frankreich - Europas größtem Pool- und Wellness-Event vergeben - zurAnerkennung herausragender Innovationen bei neuen Produkten bzw.nachhaltiger Entwicklungslösungen für den Pool.Mit seinem iO ist Maytronics das erste Unternehmen, das künstlicheIntelligenz für die Poolreinigung nutzt und die Poolreinigung in dasZeitalter der intelligenten, selbstlernenden Geräte befördert.Der von Maytronics revolutionärer Opteq(TM)-Technologieangetriebene iO, erkennt seine genaue Position im Pool und kann zujeder Stelle im Pool navigieren, als hätte er einUnterwassernavigationssystem. Auf diese art und Weise kann erautomatisch den effizientesten Weg zur Reinigung jedes Beckens jenach Beckenform und -struktur sowie unter Berücksichtigung vonHindernissen und dem angeforderten Reinigungsmodus ermitteln. Erdefiniert den effizienten Reinigungsweg und die Zeit, die benötigtwird, um alle Oberflächen abzudecken, und kann greifbare Nachweisefür die vollständige Abdeckung der gesamten Beckenfläche,einschließlich Boden, Wände und Wasserlinie, bereitstellen. Endnutzerkönnen den Reiniger von überall aus über eine mobile App umfassendsteuern. Zum Beispiel können sie ihn über die Einstellungen zu jedemPunkt im Pool navigieren, um nur bestimmte Teile des Beckens zureinigen, und ihn anweisen, sich zum Ende des Reinigungsvorgangs aneinen vordefinierten Ort zurückzuziehen oder an einem vordefiniertengenauen Ort zur Wasserlinie hochzuklettern."Mit der Erfüllung der sich wandelnden Verbraucheranforderungendurch revolutionäre Produkte wie dem iO, bleibt Maytronics weiterhinmarktführender Innovator in der Poolpflege", so Eyal Tryber, CEO vonMaytronics. "Die Auszeichnung mit der Innovationstrophäe bei derPiscine 2018 ist eine große Ehre, und wir betrachten dies als einKompliment und als Inspiration, die Innovation der Poolpflege nochweiter voranzutreiben."Der Dolphin iO von Maytronics wird im Laufe des Jahres 2019ausgewählten Partnern und Poolbesitzern zur Bewertung vorgestellt.Die allgemeine Marktverfügbarkeit wird in Europa und Nordamerika imJahr 2020 erwartet.Besuchen Sie http://lyon.maytronics.com, um mehr zu erfahren.Pressekontakt:Noa YonishMaytronics Brand ManagerMobil: +972-50-7589973E-Mail: noa.yonish@maytronics.comOriginal-Content von: Maytronics, übermittelt durch news aktuell