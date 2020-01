Mayr-Melnhof Aktie: Neuer CEO ab 1. Mai!

Weitere Suchergebnisse zu "Mayr-Melnhof":

Am Dienstag teilte die Mayr-Melnhof Karton AG (kurz „Meyer-Melnhof") mit, dass sie zukünftig einen neuen Vorstandsvorsitzenden haben wird. Und zwar soll der bisherige Vorstandsvorsitzende Dr. Wilhelm Hörmanseder seinen Posten nach 18 Jahren zum 1. Mai 2020 an den Nachfolger Peter Oswald übergeben. In seiner Zeit an der Spitze de Vorstands konnte Mayr-Melnhof einen „soliden Expansionskurs in Europa sowie global" verfolgen.



