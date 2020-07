Mayr-Melnhof Aktie: Finanzvorstand wiederbestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "Mayr-Melnhof":

Am Donnerstag teilte der Kartonhersteller Mayr-Melnhof Karton AG (kurz „Mayer-Melnhof“) mit: Der Finanzvorstand ist vom Aufsichtsrat für fünf Jahre wiederbestellt worden. Und zwar beginnt demnach das neue Mandat von Herrn Mag. Hiesinger am 1. Oktober 2020 und endet dann am 30. September 2025. Das bringt eine gewisse Stabilität im Vorstand von Mayr-Melnhof mit sich. Und der Finanzvorstand blickt auf ein durchaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



