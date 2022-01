Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Hack & Slash Spiel Elementite ist jetzt verfügbarDas von Mayflower Entertainment veröffentlichte Elementite ist ein Third-Person-Shooter-RPG, das natürliche Elemente und futuristische Feuerwaffen in einer riesigen, chaotischen, offenen Welt voller Herausforderungen und Geheimnisse auf eine noch nie dagewesene Weise vereint. Der Spieler steuert Chrono, einen Kämpfer, der die einzigartige Fähigkeit besitzt, das Zeitelement zu kontrollieren, was es ihm ermöglicht, Schlachten mit Nahkampffähigkeiten zu kontrollieren und Feinde mit einem schweren Arsenal von Feuerwaffen, die mit natürlichen Elementen durchdrungen sind, zu erledigen. Setzen Sie Feuer, Eis, Elektrizität und Gift ein, um eine unglaubliche Anzahl von Kampfkombinationen und Strategien zu entfesseln und Ihre Gegner zu besiegen, während Sie die ultrarealistische Grafik der Unreal Engine mit Ray Tracing erleben.Elementit-SystemDas Kampfsystem von Elementite ist in zwei verschiedene Modi unterteilt:-Im Nahkampfmodus benutzt Chrono sein Messer, das mit dem Element der Zeit durchdrungen ist, das sein eigener Körper bereitstellt, und führt verschiedene Kombos und Fähigkeiten aus, die Zeit und Raum beeinflussen, wie Teleportation, Verlangsamung, Zeitdilatation und andere.-Im Shooter-Modus kann Chrono bis zu 4 Schusswaffen gleichzeitig benutzen, die Schüsse mit den 4 Elementen Feuer, Eis, Elektrizität und Gift abgeben. Da Elementite den Gegnern die Fähigkeit verleiht, gegen Elementarschaden immun zu sein, muss der Spieler die Waffe wechseln, um den Feind mit seinem Schwachpunkt-Element zu treffen.Wie in jedem RPG hat Chrono ein System von Talentpunkten, die jedes Mal, wenn er aufsteigt, verwendet werden können. Er kann seine Talente auf 3 Arten konzentrieren: Kraft (Schaden), Vitalität (Widerstandsfähigkeit), Beweglichkeit (Zeitfertigkeiten).Andere Merkmale- Stealth oder bewaffneter Kampf.- Eine offene Welt mit mehreren Haupt- und Nebenmissionen und der Freiheit, den Level so oft zu spielen, wie der Spieler möchte.- Ein Inventar mit Erstellungsressourcen. Fertigkeitsbäume, um deinen Charakter auf eine Weise zu entwickeln, die sich dem Spielstil anpasst.- Neue Rüstung, Feuerwaffen und Nahkampf.- Kampfarenen in anderen Dimensionen.- Zwischensequenzen, Kämpfe mit dynamischen Endgegnern.- High-End-Grafik mit UE4 und Ray TracingTrailer: http://mayflowerent.com/elementite/Titel ElementitPlattform SteamVerkaufsmethode Digitaler Download über SteamGenre Action, AbenteuerDatum der Veröffentlichung 20. Januar 2022Preis $24.99Bewertung des Inhalts Noch nicht VerfügbarWebsite des Herausgebers: http://www.mayflowerent.comFacebook: https://www.facebook.com/mayflowerentTwitter: https://twitter.com/mayflower_gamesElementite Steam-Seite: https://store.steampowered.com/app/1503180/Elementite/Copyright Mayflower Entertainment Co, Ltd. 2022 - alle Rechte vorbehalten! Lizenziert und veröffentlicht in Südkorea von Mayflower Entertainment Co., Ltd.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1725707/Elementite_ver_2.jpgPressekontakt:Youm Jong Myoung,jmyoum@mayflowerent.com,+82-02-522-7252Original-Content von: Mayflower Entertainment, übermittelt durch news aktuell