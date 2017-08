Mayer: Schleusungskriminalität konsequent verfolgen

Berlin (ots) - Urteil des Landgerichts Traunstein wichtiges Signalan potenzielle TäterWegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern, beidem im September 2015 dreizehn Menschen zu Tode kamen, hat dasLandgericht Traunstein am heutigen Freitag drei Schleuser zumehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Dazu erklärt der innenpolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Stephan Mayer:"Das Urteil des Landgerichts Traunstein gegen die drei Schleuserist zu begrüßen. Zwar ist das Gericht unterhalb der von derStaatsanwaltschaft geforderten Strafhöhen geblieben. Die mehrjährigenHaftstrafen, in zwei Fällen ohne Bewährung, sind jedoch ein wichtigesabschreckendes Signal an alle potenziellen Schleuser: WerSchutzsuchende in Lebensgefahr bringt und daran auch noch Geldverdient, darf keine Nachsicht unseres Rechtsstaates erwarten.Schleusungen sind keine Bagatelldelikte, und Schleuser verdienenauch keine klammheimliche Sympathie, weil sie vermeintlichFlüchtlingen helfen. Vielmehr nutzen Schleuser den Wunsch nachillegaler Migration anderer zu ihrem persönlichen Vorteil aus. Immerwieder handeln sie in höchstem Maße verantwortungslos und ohneSkrupel, indem Menschen, die sich eigentlich in Sicherheit befanden,in Lebensgefahr bringen. Solch hochkriminelles Verhalten musskonsequent verfolgt werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell