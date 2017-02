Mayer: Meilenstein im Bereich der Rückkehrpolitik

Berlin (ots) - Union wird Umsetzung der Beschlüsse zwischen Bundund Ländern genau verfolgenDie Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder haben sicham gestrigen Donnerstagabend auf Maßnahmen im Bereich derRückkehrpolitik geeinigt. Dazu erklärt der innenpolitische Sprecherder CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Stephan Mayer:"Der gestrige Beschluss zwischen Bund und Ländern ist einMeilenstein im Bereich der Rückkehrpolitik und ein großer Erfolginsbesondere der unionsgeführten Bundesregierung. Die rot und grüngeführten Länder können sich der Realität nicht länger verweigern.Wenn die Akzeptanz der Bevölkerung für das Asylsystemaufrechterhalten werden soll, müssen alle Beteiligten im Bereich derRückkehr konsequenter handeln.Dazu gehören vermehrte Angebote im Bereich der freiwilligenRückkehr, aber eben auch die verstärkte Durchsetzung derAusreisepflicht. Anders, als manche glauben machen wollen, werden inDeutschland keine "Flüchtlinge" abgeschoben: TatsächlichSchutzbedürftige dürfen in Deutschland bleiben, erhalten einmehrjähriges Aufenthaltsrecht und unter anderem freien Zugang zumArbeitsmarkt. Zwangsweise zurückgeführt werden dagegen nur Ausländer,bei denen in einem rechtsstaatlichen Verfahren und oft auch nochdurch ein Gericht festgestellt wurde, dass sie keines Schutzesbedürfen, und die sich noch dazu ihrer Pflicht zur Ausreisewidersetzt haben.Die gestern beschlossenen Maßnahmen lassen nun hoffen, dass diebisherigen vielfältigen Hindernisse bei Abschiebungen reduziertwerden. Es ist wichtig und überfällig, dass die organisatorischenAbläufe gestrafft werden, die Kooperation zwischen den Ländern unddem Bund verbessert und gezielt mehr Personal eingesetzt wird. Hiersind insbesondere die rot-grün geführten Länder in der Pflicht. DieUnion wird die Umsetzung der Beschlüsse dort genau verfolgen.Wichtig ist zudem, dass bei der Verhandlung vonRückübernahmeabkommen mit Herkunftsländern von Ausreisepflichtigenkünftig die gesamte bilaterale Zusammenarbeit auf denVerhandlungstisch kommt. Das erfordert insbesondere ein deutlichgrößeres Engagement von Herrn Gabriel und Frau Zypries. Nur mitdiplomatischem Druck und der Einbeziehung der Wirtschaftsinteressenwerden sich in diesem Bereich Fortschritte erzielen lassen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell