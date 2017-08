Mayer: Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze verlängern

Berlin (ots) - Verhalten der EU-Kommission geht an der RealitätvorbeiDie EU-Kommission hat sich gegen eine Verlängerung derGrenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze über den 11.November 2017 hinaus ausgesprochen. Dazu erklärt der innenpolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Stephan Mayer:"Die Grenzkontrollen müssen über den 11. November 2017 hinausverlängert werden. Nach wie vor kommt jeden Monat eine erheblicheZahl an Migranten illegal nach Deutschland, die meisten davon überdie deutsch-österreichische Grenze. In Zeiten des internationalenTerrorismus müssen wir möglichst frühzeitig wissen, wer da zu unskommt. Dafür sind die Grenzkontrollen unverzichtbar.Das Verhalten der EU-Kommission ist unverständlich und geht an derRealität vorbei. Sie tut so, als sei alles wieder gut. Fakt ist: DieZahl illegaler Zuwanderer nach Deutschland ist noch immer deutlichhöher als in den beiden Jahrzehnten vor Beginn der Flüchtlingskrise.Das liegt vor allem an den fortdauernden Defiziten beim Schutz derEU-Außengrenzen. Hier sind zwar, etwa mit der Neuaufstellung vonFrontex, Fortschritte erzielt worden, aber die Migrationslage zeigt,dass dies nicht ausreicht. Daran sollte die EU-Kommissionvordringlich arbeiten, statt Mitgliedstaaten maßvolle und gutbegründete nationale Grenzkontrollen zu untersagen. Eine Aufhebungder Kontrollen an den Binnengrenzen ist erst dann zu rechtfertigen,wenn die EU-Außengrenzen tatsächlich und effektiv geschützt sind."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell