Mayer: Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten über 2018 hinaus aussetzen

Berlin (ots) - Ungehemmter Nachzug überfordert Kommunen undGesellschaftNach der Opposition fordert nun auch die SPD die Abschaffung dermit dem Asylpaket II eingeführten zweijährigen Aussetzung desFamiliennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten. Dazu erklärt derinnenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag,Stephan Mayer:"Mit dem Asylpaket II haben wir vor einem Jahr wichtige Maßnahmenzur Ordnung und Begrenzung des Asylzustroms ergriffen. Die Maßnahmenwirken: Die Asylzuwanderung ist zurückgegangen, das BAMF reduziertdie Zahl der offenen Verfahren, und die Länder schieben nichtSchutzberechtigte vermehrt in ihre Heimatländer ab.Ein wesentliches Element zur Begrenzung der Zuwanderung war diebis März 2018 befristete Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiärSchutzberechtigten. Subsidiär Schutzberechtigte haben in Deutschlandkeine dauerhafte Bleibeperspektive. Bereits nach einem Jahr wird beidiesen geprüft, ob die Bedrohung im Herkunftsland fortbesteht.Wenn aber Menschen möglicherweise in absehbarer Zeit Deutschlandwieder verlassen müssen, macht ein Familiennachzug keinen Sinn. DerFamiliennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten sollte daher über2018 hinaus ausgesetzt werden.Dies trägt auch zum Erhalt der Integrationsfähigkeit unseresLandes bei: Seit dem Jahr 2015 haben allein rund 137.000 Syrersubsidiären Schutz in Deutschland erhalten. Würden diese zusätzlichzu den ca. 275.000 nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkanntenSyrern, die ohnehin einen Anspruch auf Familiennachzug haben, ihreFamilien nachholen, würde dies unsere Kommunen und unsereGesellschaft überfordern. Bei aller Härte, die dies für dieBetroffenen im Einzelnen bedeuten mag: Wir müssen dieSteuerungsmöglichkeiten, die wir haben, nutzen. Nur so können wir dieAkzeptanz der Bevölkerung für unser Asylsystem erhalten.In die Gruppe der subsidiär Schutzberechtigten fallen Flüchtlinge,die keinen Anspruch auf Asyl oder den Schutzstatus nach der GenferFlüchtlingskonvention haben, gleichwohl aber befristet imAufnahmeland bleiben dürfen, weil ihnen bei Rückkehr in ihre HeimatGefahr durch Krieg, Folter oder Todesstrafe droht. Das gilttypischerweise für Bürgerkriegsflüchtlinge."