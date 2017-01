Mayer: Einigung der Minister zur Verbesserung der inneren Sicherheit zügig umsetzen

Berlin (ots) - Ergebnisse des gestrigen Gespräches sind Schrittein die richtige RichtungDer Bundesminister des Innern und der Bundesminister der Justizhaben sich am gestrigen Dienstag auf Maßnahmen zur Verbesserung derinneren Sicherheit in Deutschland verständigt. Dazu erklärt derinnenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Stephan Mayer:"Die zwischen den zuständigen Ministern erzielte Verständigungüber weitere Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung begrüßen wir sehr.Hervorzuheben ist die geplante Einführung eines neuen Haftgrundesfür diejenigen, die eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit inunserem Land darstellen. Damit wird das Instrumentarium zurTerrorismusbekämpfung erheblich gestärkt. Auch die Absicht, diemögliche Dauer des Ausreisegewahrsams zu verlängern, unterstützenwir. Allerdings muss auch in Gesprächen mit den Sicherheitsbehördennoch ausgelotet werden, ob die vorgesehene Ausweitung auf maximalzehn Tage wirklich ausreicht.Jetzt kommt es darauf an, die Beschlüsse zügig umzusetzen. Wirbrauchen eine schnelle Entscheidung des Bundeskabinetts und einezeitnahe Befassung des Parlaments. Die CDU/CSU-Fraktion wird denvorgeschlagenen Maßnahmenkatalog in vollem Umfang unterstützen.Mit der Vereinbarung der Minister ist eine wichtige Hürdegenommen. Wir sind es nicht zuletzt den Opfern des Anschlages vomBreitscheidplatzes schuldig, die Gesetzgebungsverfahren schnellabzuschließen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell