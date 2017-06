Mayer: Einheitliches Sicherheitsniveau in allen Ländern schaffen

Berlin (ots) - Innere Sicherheit liegt in der gemeinsamenVerantwortung des Bundes und allen LändernAm heutigen Montag beginnen in Dresden die Beratungen derStändigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder(IMK). Dazu erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktionim Deutschen Bundestag, Stephan Mayer:"Die Forderung des bayerischen Staatsministers des Innern JoachimHerrmann, die sogenannte Schleierfahndung endlich auch in den LändernBerlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen einzuführen, ist voll und ganzberechtigt. Die Schleierfahndung ist angesichts der in Europagrundsätzlich offenen Grenzen ein unverzichtbares Instrument, um dieEinreise von Terroristen, Kriminellen und illegalen Einwanderern inunser Land zu verhindern.Diese Forderung verdeutlicht erneut, wie unterschiedlich dasSicherheitsniveau in Deutschland ausgeprägt ist. Sei es ausveraltetem ideologischem Denken oder falscher Rücksichtnahme: nachwie vor verfügen nicht alle Polizeien der Länder über dieerforderlichen Ermittlungsinstrumente. Dies gilt nicht nur für dieSchleierfahndung, sondern auch für die Telekommunikationsüberwachungeinschließlich der sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachungund Online-Durchsuchung. Die uniongeführten Länder, allen voranBayern, sind auch im Bereich der Inneren Sicherheit Motor undTaktgeber zugleich.Der Bund und alle Länder gemeinsam tragen eine Verantwortung fürdie Bürger unseres Landes. Die Schwäche eines einzelnen Landes kannsich dabei, wie der Fall des Anschlages von Berlin tragisch gezeigthat, auf die Sicherheit Deutschlands insgesamt auswirken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell