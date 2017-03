Mayer/Binninger: Erschwerniszulagen für Beamte des Bundes zurecht angepasst

Berlin (ots) - Ausweitung und Erhöhung der Zulagen sindangemessener Ausgleich für erhöhte BelastungenDie Bundesregierung hat am heutigen Mittwoch eine Änderung derErschwerniszulagenverordnung für Bundesbeamte, deren Tätigkeit mitbesonderen, noch nicht anderweitig abgegoltenen Belastungen verbundenist, beschlossen. Dazu erklären der innenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Stephan Mayer, und derzuständige Berichterstatter, Clemens Binninger:Stephan Mayer: "Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt die heute im Kabinettauf Vorschlag von Bundesinnenminister de Maizière beschlosseneÄnderung der Erschwerniszulagenverordnung sehr. Gerade die Ausweitungder Zulagen auf die Anti-Terror-Einheit "BFE+" der Bundespolizeisowie auf spezialisierte Kräfte der Bundeswehr ist ein wichtigesSignal: Angesichts der besonderen Belastungen haben diese Einheiteneinen finanziell angemessenen Ausgleich ebenso verdient wie dieanderen Spezialeinheiten des Bundes.Die Zulagen sind zugleich Anreiz: Wir wollen und brauchenbesonders fähige und engagierte Polizistinnen und Polizisten,Soldatinnen und Soldaten in diesen Bereichen. Die heutige Änderungsteigert die Attraktivität dieser besonderen Dienstposten und trägtsomit mittelbar auch zu unser aller Sicherheit bei."Clemens Binninger: "Die Anpassung der Erschwerniszulagen war einlängst überfälliger Schritt. Vor allem die Spezialkräfte in denSicherheitsbehörden stehen angesichts der derzeitigen Bedrohungslagevor äußerst schwierigen Aufgaben. Daher hat sich dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Erhöhung der Zulagen eingesetzt,denn diese besondere Belastung muss honoriert werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell