Maybelline New York verpflichtet Storm Reid als internationale Markenbotschafterin

New York (ots/PRNewswire) - Maybelline New York, die weltweit führende Kosmetikmarke, freut sich bekanntzugeben, dass die Schauspielerin, Produzentin und Changemakerin Storm Reid ihre neue globale Markenbotschafterin ist. Reid ist neben der aktuellen Markenbotschafterin Gigi Hadid ein weiteres Powerhouse-Talent, das seine Einblicke mit der weltweiten Community der Marke teilen wird.Storm spielte zum ersten Mal die Hauptrolle in der starbesetzten Verfilmung von Das Zeiträtsel (2018). Sie war darüber hinaus in Rollen für Film- und Fernsehen wie 12 Jahre Sklave (2013), Don't Let Go (2019), When They See Us (2019), The Bravest Knight (2019) und Der Unsichtbare (2020) zu sehen. Als nächstes wird sie in den Filmen The Suicide Squad und One Way mitspielen und ihre Rolle als Gia in der zweiten Staffel des HBO-Hits Euphoria wieder aufleben lassen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Robyn Simpson gründete Storm ihre eigene Produktionsfirma, A Seed & Wings. Damit möchte sie authentisches Storytelling fördern, das eine Aussage hat, Ehrlichkeit großschreibt und die Perspektiven aller Menschen widerspiegelt. Sie haben mehrere Projekte in der Planung und haben kürzlich eine neue Konversationsreihe auf Facebook Watch mit dem Titel Chop It Up vorgestellt, die ebenfalls von Storm moderiert wird.Storm engagiert sich auf ihren verschiedenen Plattformen und mit ihrer Initiative Bamazing, die sich für die nächste Generation stark macht, für den sozialen Wandel. Sie setzt sich für Themen wie Rassengleichheit, psychische Gesundheit und Inklusion ein und unterstützt regelmäßig Projekte, die diese Anliegen unterstützen.Es ist dieser Einsatz, der Maybelline und Storm zusammenbrachte. "Storm verschafft sich Gehör und sie ist ein Changemaker", sagte Trisha Ayyagari, Global Brand President, Maybelline New York Worldwide. "Sie ist eine sehr talentierte Schauspielerin, eine mutige Verfechterin der Gleichberechtigung und hat eine überströmende Energie. Ich bewundere Storm schon seit langem und wusste, dass sie eine großartige Bereicherung für die Marke Maybelline sein würde."Gemeinsam mit Maybelline wird Storm in der Lage sein, größere Veränderungen in den Bereichen voranzutreiben, die für die Konsumentinnen der Marke am wichtigsten sind. Storm wird sich im Rahmen von Brave Together, Maybellines Initiative für Menschen, die unter Angst oder Depressionen leiden, einbringen, sowie bei der laufenden Arbeit der Marke im Bereich Diversity."Maybelline ist ein Teil meiner Familie, solange ich mich erinnern kann", sagte Storm Reid. "Ich freue mich auf dieses neue Kapitel mit Maybelline. Durch die Zusammenarbeit mit der Marke kann ich mich für junge Frauen und meine Generation im Allgemeinen einsetzen."Storm wird das Werbegesicht einer Neuentwicklung der Fit Me-Reihe von Maybelline sein, die in diesem Sommer Premiere hat.Informationen zu Maybelline New YorkMaybelline New York ist die Nr. 1 der Kosmetikmarken weltweit und in über 120 Ländern erhältlich. Die Marke kombiniert technologisch hochentwickelte Rezepturen mit Trend-Expertise und dem immer superangesagten New York City Style und ist ihrem Ziel verpflichtet, innovative, leicht erhältliche und souverän-überzeugende Kosmetikprodukte für jeden Typ zu kreieren. Im Jahr 2020 führte Maybelline Brave Together ein, globale Initiative für Menschen, die unter Angst oder Depressionen leiden, und für diejenigen, die helfen wollen. Brave Together bietet individuelle Unterstützung, ein Online-Bildungsportal und eine Vielzahl von Programmen, die dazu beitragen, die Debatte über psychische Gesundheit zu entstigmatisieren. Brave Together hat sich verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 10 Millionen Dollar an globale und lokale Organisationen zu spenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.maybelline.com oder www.maybelline.com/bravetogether.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3102540-1&h=43341225&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3102540-1%26h%3D2987124660%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maybelline.com%252Fbravetogether.com%26a%3Dwww.maybelline.com%252Fbravetogether.com&a=www.maybelline.com%2Fbravetogether.com).Pressekontakt:Kristen Tully - KTully@maybelline.comMollie Michelson - Mollie.Michelson@maybelline.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1459622/Maybelline_Storm_Reid.mp4Original-Content von: Maybelline, übermittelt durch news aktuell