Maybelline New York kündigt Josephine Skriver als weltweite Werbebotschafterin an

Maybelline New York, die weltweitführende Kosmetikmarke, freut sich, Josephine Skriver als seineweltweite Werbebotschafterin vorstellen zu dürfen. Josephine ist einallseits bekanntes internationales Model mit einer treuenFangemeinde. Sie hat sich durch jahrelanges Engagement und viel Fleißund Mühe im Big Apple wie auch weltweit an die Spitze gearbeitet. Sieist berühmt für ihre gemeinnützige Arbeit, ihr unkompliziertes Wesenund ihre enormen Erfolge als Model auf dem Laufsteg wie auch innamhaften Kampagnen.Josephine gesellt sich zu einer beeindruckenden Gruppe vonweltweiten Werbebotschafterinnen, die die Identität der ikonischenKosmetikmarke Maybelline New York bestimmt haben, darunter AdrianaLima, Gigi Hadid, Herieth Paul, Jourdan Dunn, Cris Urena, I-Hua Wu,Emily DiDonato und Christy Turlington. Im Rahmen ihrer Partnerschaftmit Maybelline New York wird sich Josephine weltweit anBranding-Aktivitäten beteiligen."Mit der Aufnahme in die Maybelline New York-Familie ist für michein Traum in Erfüllung gegangen! Ich habe schon als kleines Mädchenangefangen, Maybelline-Produkte zu tragen", sagt Josephine. "Es isteine große Ehre für mich, nicht nur Maybelline zu vertreten, sonderngleichzeitig alle Mädchen, die Maybelline tragen, denn sie sindunsere Zukunft. Sie sind einflussreich und schön, und genau dasbedeutet Maybelline für mich. Ich bin so stolz wie noch nie, sie zurepräsentieren und diesen Traum zu verwirklichen."Josephine ist in Dänemark aufgewachsen und wurde schon alsTeenager bei einem Besuch in New York City auf eine mögliche Karriereals Model angesprochen. Jahre später, im Februar 2011, festigte sichJosephines Verbindung zu New York mit ihrem Debüt auf der New YorkFashion Week, wo sie die Kollektionen von Designern wie Calvin Kleinund Rag & Bone auf dem Laufsteg vorführte. Im gleichen Jahr erschiensie auch auf Laufstegen in Mailand und Paris in Modellen vonBalenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurentund präsentierte vor allem den Abschluss der Modeschau von Prada.Seit Beginn ihrer erfolgreichen Karriere trat sie in Kampagnen fürDesigner wie Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael Kors und Tom Ford auf.Sie arbeitete mit den besten Modefotografen wie Steven Meisel undMikael Jansson und erschien in Magazinen wie American Vogue, VogueItalia, Vogue Germany, V, Dazed, W und Interview. 2013 lief Josephinezum ersten Mal in der Modeschau von Victoria's Secret und erscheintseitdem jedes Jahr auf dem Laufsteg dieser Veranstaltung. 2016 wurdeihr der begehrte Titel Victoria's Secret Angel verliehen."Wir sind absolut begeistert, Josephine in unsereMaybelline-Familie aufnehmen zu dürfen", sagt Leonardo Chavez, GlobalBrand President, Maybelline New York. "Die Partnerschaft mitJosephine hat sich vollkommen natürlich ergeben, denn sie sprichtunsere Kunden weltweit an und ist eine dynamische und frischeErgänzung unserer Talentliste. Sie verkörpert Entschlossenheit, Mut,Energie und Tatkraft und hat gleichzeitig eine enge Bindung zu NewYork und dem Traum, es in dieser Stadt zu schaffen."Neben ihrer Modelkarriere ist Josephine bekannt alsInteressenvertreterin für die LGBTQ-Community und unterstütztOrganisationen wie Family Equality Council und COLAGE sowie Keep AChild Alive, die Kinder im Kampf gegen HIV repräsentiert. Josephinewurde von LGBTQ-Eltern großgezogen und hofft, Kinder und allekünftigen Generationen von LGBTQ-Familien zu inspirieren, indem sieihre eigene Geschichte erzählt.Josephine freut sich schon auf die weitere Zusammenarbeit mitMaybelline New York dieses Frühjahr, wenn sie in ihrer erstenKampagne für die Marke zur Einführung von Super Cushion 2-in-1 im Mai2018 erscheint.Informationen zu Maybelline New YorkMaybelline New York ist die Nummer Eins unter den globalenKosmetikmarken und weltweit in über 120 Ländern erhältlich.Maybelline New York kombiniert technologisch hochentwickelteRezepturen mit stets aktualisierter Fachkompetenz und dem besonderenStil von New York City, um innovative, zugängliche und praktischeKosmetika für jeden Typ zu schaffen. Die Marke ist derzeit deroffizielle Make-up-Sponsor der New York Fashion Week sowie andererModewochen weltweit. Detaillierte Informationen finden Sie unterwww.maybelline.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/679560/Maybelline_New_York_Josephine_Skriver.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/679559/Maybelline_New_York_Logo.jpg