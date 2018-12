Maya Gold & Silver: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

An der Börse Toronto schloss die Maya Gold & Silver-Aktie am 21.12.2018 mit dem Kurs von 1,83 CAD. Die Maya Gold & Silver-Aktie wird dem Segment "Edelmetalle und Mineralien" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Maya Gold & Silver-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Maya Gold & Silver vor. Zusammengefasst erhält Maya Gold & Silver von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Maya Gold & Silver wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Maya Gold & Silver auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Maya Gold & Silver damit 21,33 Prozent über dem Durchschnitt (-2,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metals & Mining" beträgt -2,5 Prozent. Maya Gold & Silver liegt aktuell 21,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".