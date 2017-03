May will EU-Austritt Großbritanniens beantragen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ) offiziell den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union beantragen.



Mit der Erklärung im britischen Parlament macht May den Weg frei für die zweijährigen Brexit-Verhandlungen mit Brüssel. In etwa zeitgleich will der britische Botschafter Tim Barrow in Brüssel das Trennungsgesuch nach Artikel 50 des EU-Vertrags an den Europäischen Rat übergeben. Die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens wird voraussichtlich im März 2019 enden.

Mitte März hatten die Abgeordneten May mit der Verabschiedung des Brexit-Gesetzes die Vollmacht für den Austrittsantrag erteilt. Sobald das entsprechende Schreiben beim Europäischen Rat eingetroffen ist, liegt der Ball in Brüssel.

Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs beschließt am 29. April Leitlinien. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor - also den offiziellen Auftrag für das Verhandlungsteam. Das Mandat muss dann vom Rat bestätigt werden.

Die Briten hatten im vergangenen Juni in einem historischen Referendum mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt./cmy/DP/stb