May verteidigt Brexit-Strategie

BIRMINGHAM (dts Nachrichtenagentur) - Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat ihre umstrittenen Brexit-Pläne gegen Kritik verteidigt. Der sogenannte "Chequers-Plan" der britischen Regierung sei im nationalen Interesse, sagte May am Mittwoch zum Abschluss des Parteitags der Konservativen in Birmingham. "Good for jobs, good for the Union. It delivers on the referendum. It keeps faith with the British people."

May rief die parteiinternen Kritiker ihrer Strategie zu mehr Einigkeit auf. Wenn jeder seine eigene Vision eines "perfekten Brexits" verfolge, riskiere man, dass es am Ende gar keinen Brexit gebe, sagte die Premierministerin. Der Brexit sei ein "Moment der Chance" für Großbritannien. Man habe alles, was man brauche, um erfolgreich zu sein. May zeigte sich bei ihrer Parteitagsrede selbstbewusst. Sie kam tanzend zu Abbas "Dancing Queen" auf die Bühne. Damit spielte sie wohl auf ihren Auftritt bei einer Afrika-Reise Ende August an, für den sie Spott geerntet hatte. May machte zudem Witze über ihre katastrophale Parteitagsrede im vergangen Jahr, als sie wegen Hustenanfällen kaum sprechen konnte und die Buchstaben des Parteitagsmottos hinter ihr von der Wand fielen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur