May kommt am Dienstagnachmittag zur EU nach Brüssel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May kommt nach Gesprächen in Den Haag und Berlin am Dienstagnachmittag auch zu EU-Ratspräsident Donald Tusk nach Brüssel.



Das teilte Tusks Sprecher am Morgen auf Twitter mit. Darüber hinaus war ein Treffen Mays mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für den Abend ins Auge gefasst.

May hatte die für Dienstagabend geplante Parlamentsabstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen einen Tag vorher abgesagt. Einen neuen Termin nannte sie zunächst nicht. Sie will zuerst Nachverhandlungen führen. Die EU lehnt dies jedoch ab. Mehr als Formulierungsänderungen oder eine Zusatzerklärung kann sich May kaum erhoffen./vsr/DP/jha