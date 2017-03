May bietet EU weitere Kooperation in Sicherheitsfragen an

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat der Europäischen Union eine Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen auch nach dem Brexit angeboten.



Das sagte sie am Mittwoch im Parlament in London, kurz nachdem sie den Austritt aus der EU verkündet hatte. Bei einer Terrorattacke in der britischen Hauptstadt waren erst in der vergangenen Woche fünf Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden.