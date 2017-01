May beginnt mit Brexit-Grundsatzrede

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat am Dienstag in London mit ihrer Grundsatzrede zum Brexit begonnen.



Die Regierungschefin will einen Zwölf-Punkte-Plan für die Trennung von der Europäischen Union vorstellen. Aus bereits zuvor verbreiteten Passagen ihres Redemanuskripts geht hervor, dass May einen klaren Bruch mit der EU anstrebt. Zu dem Treffen im Lancaster-Herrenhaus nahe dem Buckingham-Palast sind auch viele Botschafter geladen./si/DP/stb