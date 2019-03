May appelliert in 'historischem Moment' an das Unterhaus

LONDON (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der Abstimmung über den Brexit-Vertrag hat Premierministerin Theresa May ein letztes Mal um Unterstützung der britischen Abgeordneten geworben.



"In diesem historischen Moment für unser Land ist es richtig, sich selbst und die Partei außen vor zu lassen", sagte May in der Parlamentsdebatte am Freitagnachmittag. Jeder Abgeordnete möge noch einmal tief in sein Herz blicken und das Richtige für das Land tun. Sie bot auch erneut ihren vorzeitigen Rückzug an, sollte das Parlament den Vertrag mittragen. May hat dem britischen Unterhaus das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union zum dritten Mal zur Zustimmung vorgelegt./si/DP/zb

