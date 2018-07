May: Produktive Kabinettssitzung - jetzt arbeitsreiche Woche

LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat am Dienstag erstmals ihr neues Kabinett um sich versammelt.



Nach dem Treffen am Vormittag sprach sie von einer "produktiven Sitzung". "Schaue voraus auf eine arbeitsreiche Woche", schrieb sie auf Twitter.

May musste ihr Kabinett nach dem Rücktritt von Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis am Montag umbilden. Sie ernannte den bisherigen Gesundheitsminister Jeremy Hunt zum neuen Außenminister, der vor dem Brexit-Referendum für den Verbleib der Briten in der EU geworben hatte. May will eine enge Verbindung Großbritanniens mit der EU erhalten und liefert sich mit den Brexit-Hardlinern ihrer konservativen Partei einen Machtkampf.

Auch ohne die Wirren in der eigenen Regierung stünde May eine anstrengende Woche bevor. Am Mittwoch nimmt sie am Nato-Gipfel in Brüssel teil. Für Donnerstag und Freitag hat sich US-Präsident Donald Trump in London angekündigt.

Trotzdem fand May noch die Zeit, in ihrem Tweet der englischen Fußball-Nationalelf viel Glück für das WM-Halbfinale am Mittwoch zu wünschen./tam/DP/jha