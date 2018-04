May: Luftschlag war in britischem Interesse

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat den gemeinsam mit den USA und Frankreich durchgeführten Luftschlag in Syrien verteidigt. Dieser sei im britischen Interesse gewesen. "It was the right thing to do", sagte May am Samstagvormittag in London vor Journalisten.

Es habe sich um einen "begrenzten und gezielten" Einsatz gehandelt. Erneut warf sie dem Assad-Regime vor, Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung einzusetzen. Der Luftschlag am frühen Samstagmorgen sei darauf gerichtet gewesen, militärische Standorte, die im Zusammenhang mit Chemiewaffen stehen, zu treffen. Unterdessen teilte das russische Militär mit, die syrische Luftabwehr habe 71 von 103 Raketen der Westmächte abgefangen. Bei den erfolgreichen Einschlägen sollen mehrere Menschen verletzt, aber niemand getötet worden sein, berichtete das syrische Staatsfernsehen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur