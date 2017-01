May: Großbritannien wird 'enorme' Beiträge zum EU-Haushalt stoppen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat ein Ende der Beitragszahlungen ihres Landes zum EU-Haushalt angekündigt.



Weil das Land den EU-Binnenmarkt verlassen werde, sei es künftig nicht mehr verpflichtet, "enorme Summen zum EU-Haushalt" beizutragen, sagte May bei einer Grundsatz-Rede zum Brexit am Dienstag in London.

Sie schränkte jedoch ein, es könne "bestimmte EU-Programme" geben, an denen Großbritannien teilnehmen wolle. Dann sei es vernünftig, dass "wir einen angemessenen Beitrag leisten", sagte die britische Regierungschefin./cmy/DP/stb