May: Großbritannien will enger Partner Deutschlands bleiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch nach dem EU-Austritt Großbritanniens soll es nach dem Willen von Premierministerin Theresa May enge Beziehungen des Vereinigten Königreichs zu Deutschland geben.



"Deutschland und Großbritannien sind sehr oft mit starker, vereinter Stimme in der Welt aufgetreten", schreibt sie in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag). "Wir wissen diese dauerhafte Freundschaft und Partnerschaft zwischen unseren Ländern sehr zu schätzen."

May wies auf die intensiven wirtschaftlichen Beziehungen hin: So arbeiteten 400 000 Briten für deutsche und 250 000 Deutsche für britische Unternehmen. Deutsche Unternehmen sollen nach den Worten der Premierministerin auch künftig die gleichen Möglichkeiten in Großbritannien haben wie britische Unternehmen in der EU. "Wenn unnötige Schranken errichtet würden, wäre das für uns alle schädlich."

Unter Verweis auf die jüngsten Terroranschläge in London und Berlin schrieb die Londoner Regierungschefin: "In gleicher Weise müssen wir eine möglichst enge Sicherheitskooperation aufbauen, damit wir unsere Bürger schützen können."/rh/DP/tos