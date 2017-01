May zu Gesprächen mit Trump im Weißen Haus eingetroffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die britische Premierministerin Theresa May als ersten ausländischen Staatsgast seit seinem Amtsantritt vor einer Woche in Washington empfangen.



Bei dem einstündigen Gespräch sollte es am Freitag um die Themen Freihandel, Sicherheit und die Zusammenarbeit der Geheimdienste gehen. May hatte bereits tags zuvor in Philadelphia klare Worte an Trump gerichtet. Die USA und Großbritannien müssten international Verantwortung übernehmen und Führung zeigen, forderte sie. Militärische Interventionen wie im Irak oder in Afghanistan dürfe es jedoch nicht mehr geben. Beide Politiker wollten anschließend eine Pressekonferenz geben./dm/DP/tos