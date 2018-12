May: Erwarte keinen unmittelbaren Durchbruch

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May erwartet beim Treffen der Staats- und Regierungschefs keinen Durchbruch im Ringen um den britischen EU-Austritt.



"Ich nehme die Stärke der Bedenken im Unterhaus zur Kenntnis", sagte May am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. Sie wolle dies heute ihren Amtskollegen vermitteln. "Ich erwarte keinen unmittelbaren Durchbruch. Aber ich hoffe, dass wir so bald wie möglich mit der Arbeit an den nötigen Zusicherungen beginnen können."

May hatte kurz zuvor bereits im Bemühen um weitere Brexit-Zugeständnisse der EU den irischen Regierungschef Leo Varadkar getroffen. Hauptstreitpunkt ist eine Sonderregel im Austrittsvertrag, die die Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland offen halten soll. Wegen dieses sogenannten Backstops wollen die strikten Brexit-Befürworter im Londoner Parlament den EU-Austrittsvertrag nicht unterstützen. May will beim Gipfel erreichen, dass der Backstop Großbritannien nicht dauerhaft an die EU bindet./asa/DP/jha