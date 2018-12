May: Brauchen noch mehr Zusicherungen von der EU

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May erwartet nach dem EU-Gipfel in Brüssel weitere Zusicherungen der Europäischen Union zum Brexit.



"Weitere Klarstellungen sind tatsächlich möglich", sagte May am Freitagnachmittag in Brüssel. Sie widersprach Berichten, wonach die EU dies ausgeschlossen habe. Sie werde in den nächsten Tagen mit ihren EU-Kollegen weitere Gespräche darüber führen.

May begrüßte den Gipfelbeschluss der 27 bleibenden Länder zu den umstrittenen Sonderregeln zur Vermeidung einer festen Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, dem sogenannten Backstop. "Diese Verpflichtungen haben rechtlichen Status und sollten deshalb begrüßt werden", sagte May. Sie gingen weiter als je zuvor. Doch sei klar, dass britische Abgeordnete noch mehr Zugeständnisse benötigten, bevor der Austrittsvertrag ratifiziert werden könne.

Die EU hatte in Brüssel zwar neue Zusicherungen zur irischen Frage gegeben, aber weniger als von May erhofft. Britische Kommentatoren sprachen von Demütigung und einem "vernichtenden Schlag" gegen May.