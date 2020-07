Maxonrow veranstaltet Hackathon zur Überarbeitung von Blockchain für Lösungen im Gesundheitswesen

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Maxonrow gibt seinen ersten MAXathon bekannt, einen Online-Hackathon, der vom 5. September bis 3. Oktober 2020 stattfindet, bei dem Blockchain-Experten, Entwickler und andere Tech-Enthusiasten als Antwort auf die globalen pandemiebedingten Herausforderungen die Blockchain für Anwendungen im Gesundheitswesen neu konzipieren.Kategorien der HerausforderungenDie Herausforderungen des MAXathon basieren auf der Maxonrow SDK, die das Unternehmen zum Aufbau von MedsLOCK verwendet, einem Kontroll- und Kommunikationsumfelds, das bei gleichzeitigem Einsatz des Avantas Tech Accelerator während einer Pandemie Erkenntnisse in Echtzeit bereitstellt."Während der gegenwärtigen und auch zukünftigen Pandemien ist Datenschutz ein großes Thema, und in dem Zusammenhang stellen Blockchain-Plattformen sicher, dass Daten ohne Datenschutzverletzungen geteilt werden. Mit MedsLOCK sorgen wir dafür, dass der Datenfluss auf Vertrauensbasis erfolgt", sagt Muhammad Salman Anjum, Geschäftsführer von Avantas.PreiseDen Teilnehmern des MAXathon werden für die Lösungsentwicklung zu fünf Herausforderungsszenarien Preise aus einem Gesamtkontingent von 15.000 EUR in Aussicht gestellt. Zu den Herausforderungen zählen Lösungen für die Kontaktverfolgung, die Ausstellung von Gesundheits- und Impfbescheinigungen, soziale Leistungen, soziales Networking und Datenanalytik.Wie kann man sich anmelden?Registrierungen können jetzt auf hackathon.maxonrow.com vorgenommen werden. Alle Teilnehmer müssen sich registrieren und ihr Projekt noch bis zum 30. September 2020 auf der Plattform der Herausforderungen einreichen. Ab sofort bis einschließlich dem 30. September werden eine Reihe von Online-Events stattfinden, darunter Webinare und Schulungen, um das Erlebnis der Teilnehmer zu erweitern. Nach Prüfung aller Einsendungen werden 20 Teams gewählt, die zur Teilnahme am Demo-Day (3. Oktober 2020) eingeladen werden, an dem sie ihre Lösungen der Preis-Jury vorstellen. Das Gewinnerteam der einzelnen Sparten erhält 3.000 EUR aus den Preisgeldern in Höhe von 15.000 EUR.Pressekontakt:Ximena CordonMarketing Communications Directorximena@maxonrow.com+886 0901-481-282Maxonrow LTDWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143904/4659543OTS: MaxonrowOriginal-Content von: Maxonrow, übermittelt durch news aktuell