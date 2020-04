Maxonrow und Avantas Tech führen MedsLOCK ein

Singapur (ots/PRNewswire) - Eine Monitoring- und Kommunikations-App, die Echtzeit-Daten zu COVID-19 liefertMaxonrow ist hocherfreut, in Partnerschaft mit Avantas Tech MedsLOCK einführen zu dürfen, eine langersehnte Lösung zur Unterstützung des weltweiten Kampfes gegen COVID-19.MedsLOCK ist eine Kommunikations- und Echtzeit-Monitoring-Plattform, die auf der Maxonrow-Blockchain aufbaut. Die von Avantas Tech konzipierte Plattform, die mit der Technologie von Maxonrow ausgestattet ist, vereint sämtliche relevanten Aspekte einer in Echtzeit erfolgenden Pandemieüberwachung wie Informationen zur medizinischen Lieferkette, Patientendaten, Aktualiserungen zu Lockdown-Gebieten, Informationen zu Blutspendern etc. auf einem einzigen Interface."Datenschutz ist während dieser Pandemie von entscheidender Bedeutung, weshalb Blockchain-Plattformen sicherstellen, dass Informationen geteilt werden, ohne den Datenschutz zu beeinträchtigen. Mit MedsLOCK stellen wir sicher, dass der Datenfluss noch vertrauenswürdiger gestaltet wird", erklärte Muhammad Salman Anjum, Managing Director von Avantas.Obgleich COVID-19 in Ländern wie Italien und China seine Höhepunkt bereits erreicht haben mag, ist davon auszugehen, dass die Pandemie fortwährend Einfluss auf weitere Regionen weltweit nehmen wird. Während Indien und Pakistan sich beispielsweise in den frühen und mittleren Stadien ihrer Qurantäne-Phasen befinden, versuchen südamerikanische Staaten wie Brasilien der Kurve voraus zu sein.Ein konsequentes Überwachen der Krankheitsverbreitung, eine angemessene Reaktionszeit sowie Kontrolle während der Genesungszeit sind angesichts der fortlaufenden Auswirkungen des Virus von entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang kann die gemeinschaftlich nutzbare und transparente Beschaffenheit einer zugrundeliegenden (und regulierten) Blockchain wie Maxonrow gemeinsam mit einer Komplettlösung wie MedsLOCK eine bedeutende Rolle im Kampf gegen COVID-19 spielen.Informationen zu MaxonrowMaxonrow ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich dem Aufbau einer sicheren und effizienten digitalen Welt verpflichtet hat. Das Unternehmen entwickelt zahlreiche von Blockchain-Technologie unterstützte Produkte und Dienstleistungen und konzentriert sich auf gesteigerte Sicherheit und Effizienz von digitalen Verfahren wie DMS (Dokumentenmanagementsystem), Tokenisierungs-Dienste (FT & NFT) sowie auf digitale Lösungen für Identitäts-Wallets.Das Unternehmen kooperiert auf proaktive Weise mit globalen Regulierungsbehörden und Regierungen, um ein gesundes Ökosystem für neue, florierende Technologien entstehen zu lassen. Maxonrow lässt Sie sämtliche Blockchain-Vorteile nutzen, ohne dabei an Regulierungsaufsicht einbüßen zu müssen.Weitere Informationen sind unter http://www.maxonrow.com/ erhältlich.Informationen zu MedsLOCKMedsLOCK 1.0 von Avantas Tech und Maxonrow ist ein Überwachungs-, Kontroll- und Kommunikationsökosystem, das Regierungsbehörden, Gesundheitsämtern sowie weiteren wichtigen Interessensvertreten in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie Echtzeit-Daten zu COVID-19 vermittelt.MedsLOCK 1.0 wird von Blockchain und KI unterstützt. Daten sind von wesentlicher Bedeutung, wenn es darum geht, während des COVID-19-Ausbruchs fundierte Entscheidungen zu treffen. Angesichts dessen ist es MedsLOCKs zentrales Ziel, die Erhebung von COVID-19-Daten und den Austausch mit Interessensvertretern automatisiert und transparent zu gestalten sowie wie die vertrauenswürdige Interaktion mit Distributed-Ledger-Technologie in Echtzeit zu ermöglichen.Weitere Informationen sind unter www.MedsLOCK.com (http://www.medslock.com/) erhältlich.Pressekontakt:Ximena CordonLeiterin Marketing/KommunikationXimena@maxonrow.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143904/4582117OTS: MaxonrowOriginal-Content von: Maxonrow, übermittelt durch news aktuell