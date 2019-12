Maxon und Red Giant tun sich zusammen

Portland, Oregon und Friedrichsdorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - FührendeSoftwarehäuser für 3D und Motion Design/VFX tun sich zusammen, umleistungsfähige Lösungen für digitale Inhaltserzeugung zu liefernMaxon (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=367926490&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D1648974063%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.maxon.net%252Fen-us%252F%26a%3DMaxon&a=Maxon),Entwickler professioneller 3D-Softwareprodukte, und Red Giant (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=3828860025&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D166345775%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.redgiant.com%252F%26a%3DRed%2BGiant&a=Red+Giant), Anbieter einzigartigerWerkzeuge für Cutter, VFX-Spezialisten und Motion Designer, haben heutegemeinsam bekannt gegeben, dass die zwei Firmen zu einer definitiven Einigungüber den Zusammenschluss in der Abteilung für Medien und Unterhaltung derNemetschek Group gekommen sind, um die Branchen Postproduktion undInhaltserzeugung besser bedienen zu können. Der Abschluss der Transaktion wirdfür Januar 2020 erwartet und hängt von behördlichen Genehmigungen und dengewöhnlichen Abschlussbedingungen ab.Maxon und Red Giant sind in den Branchen der digitalen Inhaltserzeugung (DCC)bestens bekannt und haben Synergien bei Philosophie und langfristigen Zielen.Beide Firmen genießen einen einzigartigen Ruf für die Qualität undZugänglichkeit ihrer Produkte und das kompromisslose Engagement für Dienst anund Unterstützung der Gemeinschaft der Künstler. Die Belegschaft beiderUnternehmen verfügt über die Branchenkenntnis, organisatorische Reife undFührungserfahrung zur optimalen Nutzung dieser einzigartigen Möglichkeit.Maxon ist am besten bekannt für sein 3D-Hauptprodukt Cinema 4D und wurde 1986mit dem Ziel gegründet, extrem leistungsfähige und gleichzeitig außerordentlichbenutzerfreundliche 3D-Softwareprodukte anzubieten. Kreative aus der ganzen Weltverlassen sich auf Produkte von Maxon, um modernste Bilder zu schaffen. Im Aprildieses Jahres erwarb Maxon Redshift, Entwickler der GPU-beschleunigten RedshiftRender-Engine.Red Giant hat seine Marke seit 2002 mittels preisgekrönter Produkte wieTrapcode, Magic Bullet, Universe, PluralEyes und seiner Produktreihe innovativerSoftware für visuelle Effekte aufgebaut. Ihre einzigartigen Tools sind Standardin der Branche und aus den Bereichen Film, Fernsehen und Werbung nichtwegzudenken. Red Giant hebt sich in der Branche dadurch ab, dass man sich mitseiner Software auf die Kreativen konzentriert, sowie durch seine beliebten undpreisgekrönten Kurzfilme für die Schulung.Die zwei Firmen stellen einem Katalog der bekanntesten Produktionsfirmen ihreTools zur Verfügung, darunter ABC, CBS, NBC, HBO, BBC, Sky, Fox Networks, TurnerBroadcasting, NFL Network, WWE, Viacom, Netflix, ITV Creative, DiscoveryChannel, MPC (Moving Picture Company), Digital Domain, VDO, Sony, Universal, TheWalt Disney Company, Blizzard Entertainment, BMW, Facebook, Apple, Google, Vitraund Nike."Dieser Zusammenschluss ist nicht nur für Maxon und Red Giant ein wichtigerSchritt, sondern für die gesamte Designbranche", sagte David McGavran, CEO vonMaxon. "Unsere Technik und unser Knowhow haben das Potenzial, den BereichInhaltserzeugung in den kommenden Jahren mehr und mehr zu bestimmen.""Die Kombination unserer Firmen ist bezüglich Mitarbeitern, Kultur undTechnologie eine sehr passende Sache", sagte Chad Bechert, CEO von Red Giant."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit geteilter Vision, wie leistungsfähigeund benutzerfreundliche Software zu schaffen ist, um Kreativen weltweit zuDiensten zu sein."Informationen zu MaxonMaxon mit Hauptsitz in Friedrichsdorf ist Entwickler professioneller 3D-Lösungenfür Modellierung, Malen, Animation und Rendering. Seine preisgekröntenSoftwareprodukte Cinema 4D und Redshift 3D wurden sehr häufig für zahlreicheAufgaben in Erzeugung und Rendering genutzt, darunter umwerfende Effekte ingroßen Kinofilmen, Fernsehserien und Werbespots, modernste Game-Spielszenen fürAAA-Spiele sowie für Anwendungen bei medizinischen Illustrationen, in derArchitektur und im Industriedesign. 2019 erhielt Cinema 4D einen Oscar in derKategorie Wissenschaft und Technik. Maxon verfügt über Niederlassungen inDeutschland, USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Japan und Singapur.Produkte von Maxon sind direkt auf seiner Website und über das weltweiteVertriebsnetzwerk erhältlich. Maxon ist Teil der Nemetschek Group.Informationen zu Red GiantRed Giant ist ein Softwareunternehmen aus talentierten Künstlern und Technikern,deren Zusammenarbeit einzigartige Werkzeuge für Filmemacher, Cutter,VFX-Künstler und Motion Designer schafft. Unsere Firmenkultur konzentriert sichdarauf, einen Ausgleich zwischen Arbeit und Leben zu finden. Wir nennen dies"doppelt gewinnen". Mit dieser Philosophie können wir Komplexität ignorieren, umeinfache Tools zu schaffen, die zu großartigen Resultaten führen. Im Lauf desletzten Jahrzehnts sind unsere Produkte (wie Magic Bullet, Trapcode, Universeund PluralEyes) in der Postproduktion in Filmen und Sendern zu einem Standardgeworden. Bei mehr als 250.000 Nutzern ist es fast unmöglich, 20 Minuten Filmoder TV zu sehen, ohne unsere Software in der Praxis zu erleben. UnsereErfahrung als Künstler und Filmemacher führt zu dem Ehrgeiz, Künstlern und nichtnur Werkzeuge, sondern Inspiration zu liefern. Sehen Sie sich unsere Filme an,lernen Sie mit unseren mehr als 300 kostenlosen Tutorials oder testen Sie unsereSoftware unter www.redgiant.com.Stifel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=4246056401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D4106117325%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stifel.com%252F%26a%3DStifel&a=Stifel) ist einediversifizierte, globale Firma für Vermögensverwaltung und Investment-Bankingund diente Red Giant im Rahmen dieser Transaktion als Berater.Maxon Ressourcen Red Giant RessourcenWebsite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=2589857403&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D3024926880%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maxon.net%252F%26a%3DWebsite&a=Website)Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=3825311930&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D194181195%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.redgiant.com%252F%26a%3DWebsite&a=Website)Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=4046952312&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D1925702063%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmaxon3d%26a%3DFacebook&a=Facebook)Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=2843430665&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D2127897933%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FRedGiantSoftware%26a%3DFacebook&a=Facebook)Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=2073757917&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D339861868%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmaxon3d%26a%3DTwitter&a=Twitter)Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=1146048688&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D3901169998%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FRedGiantNews%26a%3DTwitter&a=Twitter)YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=2562802677&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D189219386%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FMaxonC4D%26a%3DYouTube&a=YouTube) YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=4096813409&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D1487076637%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fwatchredgiantfilms%26a%3DYouTube&a=YouTube)Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=3320564173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D2401956221%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmaxonc4d%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram) Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=2230321920&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D3567399908%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finstagram.com%252Fredgiantnews%26a%3DInstagram&a=Instagram)LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=1898270901&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D3594593645%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252F791366%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=4220461142&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D1927068822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fred-giant-software%252Fabout%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn)Maxon Showreel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2674393-1&h=2673989610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2674393-1%26h%3D4070959342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FhDMMw06ES-A%26a%3DMaxon%2BShowreel&a=Maxon+Showreel)Sämtliche hier enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1056431/Red_Giant_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1056432/MAXON_Logo.jpgPressekontakt:Pressekontakt für MaxonVicky Gray-ClarkAmbient PRvicky@ambientpr.com408-318-1980Pressekontakt für Red GiantMegan LinebargerZazil Media Groupmegan@zazilmediagroup.com617-480-3674Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139762/4472254OTS: redgiant.comOriginal-Content von: redgiant.com, übermittelt durch news aktuell