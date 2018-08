Maximus: Aktienanalyse vom 11.08.2018: Verständliche Reaktion?

Für die Aktie Maximus aus dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 09.08.2018 ein Kurs von 62,9 USD geführt.

Unsere Analysten haben Maximus nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Maximus-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Maximus vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 67 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 6,52 Prozent erzielen, da sie derzeit 62,9 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Maximus beläuft sich mittlerweile auf 66,49 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 62,9 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,4 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 63,73 USD. Somit ist die Aktie mit -1,3 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Maximus niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Technology Services. Der Unterschied beträgt 1,1 Prozentpunkte (0,28 % gegenüber 1,39 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".