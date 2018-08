"Maximilian": 3sat zeigt international preisgekrönten Schweizer Dokumentarfilm über ein hochbegabtes Kind (FOTO)

Mainz (ots) -Montag, 27. August 2018, 22.25 UhrErstausstrahlungMit einem IQ von 149+ ist Maximilian das berühmteste hochbegabteKind der Schweiz. Der Schweizer Dokumentarfilm "Maximilian" (Schweiz2016) begleitet den zum Zeitpunkt des Drehs 13-Jährigen und seineEltern in ihrem nicht immer einfachen Alltag. Er setzt sich kritischmit dem Thema Hochbegabtenförderung und der medialenBerichterstattung über Maximilian auseinander. 3sat zeigt dieLangfassung des Films am Montag, 27. August, 22.25 Uhr, in der"Dokumentarfilmzeit" als Erstausstrahlung.In der Primarschule übersprang Maximilian drei Klassen und bestandmit nur neun Jahren die Mathematik-Matura mit Bestnoten. SeineHochbegabung sowie die gescheiterte Anmeldung als Student an derEidgenössischen Technischen Hochschule Zürich löste eine heftigeKontroverse über das Thema "Rabeneltern" sowie den Umgang mithochbegabten Kindern aus. Bis weit über die Schweizer Landesgrenzenhinaus wurden Maximilian und seine Hochbegabung über Nacht zum Thema.Nachdem er sich vergeblich als Student beworben hatte, entwickeltedie Universität Zürich schließlich ein eigenes Förderprogramm fürihn. Der Schweizer Regisseur Nicolas Greinacher wurde auf den Fallaufmerksam, da er selbst als Kind mathematisch hochbegabt war, undsetzt sich kritisch mit dem Fall auseinander. Am 12. August 2018erhielt der Film beim Rhode Island International Film Festival den"Prix du Cinema Suisse".Der Dokumentarfilm im 3sat-Pressetreff:https://pressetreff.3sat.de/startseite/artikel/maximilian/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell