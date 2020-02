Maximalförderung für den Heizungswechsel auf Wärmepumpe / Bis zu 45 Prozent gibt es vom Staat dazu (FOTO)

Holzminden (ots) - 45 Prozent der gesamten Kosten des Heizungstauschs übernimmtder Staat, wenn ein bestehender Ölkessel durch eine effiziente Wärmepumpe wieersetzt wird. Darauf weist Henning Schulz, Architekt und Sprecher des deutschenHeiztechnikunternehmens Stiebel Eltron, hin. Immerhin noch 35 Prozent erhält,wer einen Gaskessel gegen eine entsprechende Wärmepumpe austauscht. Das besagtdas seit 1. Januar 2020 gültige Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien(MAP) vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). "Ganz wichtigist, dass die neue Heizung auf der BAFA-Liste der grundsätzlich förderfähigenWärmepumpen steht und im konkreten Fall rechnerisch die geforderte Effizienzerreicht", so Schulz. "Mit entsprechend hochwertigen Geräten wie der WPL 25 vonStiebel Eltron sind diese Voraussetzungen in der Regel gegeben." Ob das geplanteVorhaben gefördert wird und einen groben Überblick, mit welchen Investitions-und Fördersummen man rechnen kann, erfahren Interessierte in Sekunden mit demOnline-Förderrechner des Unternehmens. Den Direktlink wie auch mehr Infos zumThema gibt es unter www.stiebel-eltron.de/foerderung. "Noch ein Tipp fürHausherren, deren fossile Heizung schon 29 Jahre auf dem Buckel hat: MancheBrenner unterliegen nach 30 Betriebsjahren einer gesetzlichen Austauschpflicht,und dann gibt es gar keine Förderung mehr", so Henning Schulz. "Deswegen solltenBetreiber dieser alten Schätzchen schnellstmöglich auf eine effizienteWärmepumpe wechseln, um noch in den Genuss der Förderung zu kommen."Pressekontakt:Redakteur: Henning SchulzTelefon +49 (0) 55 31 / 702 - 95 685Mail: henning.schulz@stiebel-eltron.deInternet www.stiebel-eltron.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62786/4514790OTS: STIEBEL ELTRONOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell