Maximale Performanz und Ausfallsicherheit: gridscale erweitert ihre Public Cloud um georedundanten Multi-Datacenter-Betrieb

Köln (ots) - Die gridscale GmbH, Public-Cloud-Anbieter aus Köln, erweitert mit"Multi-Locations" ihr IaaS- und PaaS-Angebot ab sofort um parallele Cloud-Setupsin verschiedenen Verfügbarkeitszonen und Rechenzentren. Das Ziel: MaximaleLeistungsfähigkeit und Ausfallsicherheit der gridscale Cloud-Infrastruktur fürbeispielsweise besonders hochfrequentierte Online-Shops oder geschäftskritischeBusiness-Anwendungen selbst bei außergewöhnlichen Notfallsituationen oderNaturkatastrophen.Die Konfiguration und Administration der Georedundanz ist aus Kundensichtvollkommen unkompliziert. Eingebunden in die Management-Oberfläche der gridscalePublic-Cloud-Plattform lassen sich mit wenigen Einstellungen und Mausklicksbeliebige Cloud-Ressourcen in mehreren unterschiedlichenRechenzentrumsstandorten aufsetzen und so auch komplexe Hochverfügbarkeits- undFailover-Lösungen schnell und einfach realisieren."Ob eCommerce oder Enterprise-IT, SaaS-Anwendung, Edge Computing und IoT -erfolgreiche Digitalprojekte werden heute meist auf dynamischen und redundantenCloud-Infrastrukturen mit synchroner Datenhaltung betrieben", so FelixKronlage-Dammers, COO von gridscale. "Die neuen Multi-Location-Kundenoptionenauf unserer Cloud-Plattform machen sowohl geographisch verteilteDatenreplikationen und mehrstufige Backup-Szenarien als auch anspruchsvolleBusiness Continuity- und Disaster Recovery-Konzepte für Unternehmen besondersgünstig und unkompliziert umsetzbar."Die Verfügbarkeitszonen der gridscale Cloud-Plattform umfassen dabeiausschließlich Rechenzentrumsressourcen, die sowohl den strengen Vorgaben derISO 27001 Zertifizierung sowie mindestens der hohen Sicherheitsnorm TIER 3entsprechen. In Abhängigkeit des primären geographischen Anwenderzugriffs aufdie betriebenen Applikationen werden über die Auswahl des jeweiligenRechenzentrumsstandortes hinaus Latenzen beim Datenzugriff minimiert und in derFolge Antwortzeiten weiter beschleunigt und optimiert.Sämtliche Cloud-Infrastrukturen in den Lokationen können von Kunden nachCPU-Leistung, Speicherkapazitäten und weiteren technischen Parameternindividuell skaliert und sogar differenziert für einzelne Projekte gebuchtwerden. Eine zusätzliche Gebühr für die Bereitstellung der Cloud-Ressourcen aneinem dedizierten Standort wird nicht erhoben. Abgerechnet werden diebereitgestellten Leistungseinheiten ausschließlich nach tatsächlicherInanspruchnahme, um auch temporäre Staging-Prozesse oder kurzfristigeTest-Instanzen und Klone für wenige Stunden kostengünstig nutzen zu können.Über gridscale:Die gridscale GmbH (www.gridscale.io) mit Sitz in Köln entwickelt seit 2014innovatives IaaS und PaaS, mit denen Endkunden und Reseller leistungsfähigeCloud-Infrastrukturen betreiben. Die Kunden von gridscale können zwischen einerVielzahl an IaaS-Komponenten (z. B. verteilten Speicherlösungen, Load Balancernund virtuelle Servern) sowie komplementären PaaS-Elementen (z. B. automatischskalierenden Datenbanken und IoT-Komponenten) wählen. Die gridscale Public Cloudbildet auf diese Weise die zentrale IT-Plattform für anspruchsvolleCloud-Szenarien und für die Umsetzung ganz unterschiedlicher Digitalprojekte -vom dynamisch skalierenden Webshop bis hin zur komplexen SaaS- oderEnterprise-IT-Lösung. gridscale wurde von Henrik Hasenkamp, Michael Balser undTorsten Urbas gegründet. Crisp Research zählt das Unternehmen zu den Innovatorenim Cloud Computing.Pressekontakt:gridscale GmbHPIABO PRgridscale@piabo.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133944/4452003OTS: gridscaleOriginal-Content von: gridscale, übermittelt durch news aktuell