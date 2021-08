Maximale Dividende im Fokus: Was wäre bei General Mills drin?

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) ist schon eine besondere Dividendenaktie. Alleine mit Blick auf die Historie der Ausschüttungen erkennen wir das. Seit inzwischen drei Jahrzehnten hat das Management die Quartalsdividende schließlich nicht ein einziges Mal gekürzt. Nein, sondern stets mindestens auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres gehalten.

Für eine defensive Lebensmittel-Dividendenaktie könnte General Mills derzeit attraktiv sein. Gemessen an einer Quartalsausschüttung in Höhe von 0,51 US-Dollar und einem Aktienkurs von 58,49 US-Dollar läge die momentane Dividendenrendite bei ca. 3,53 %. Grundsätzlich ein attraktives Niveau.

Trotzdem soll uns heute eine andere Frage beschäftigen. Nämlich: Was wäre als maximale Dividende drin bei der Aktie von General Mills? Dafür müssen wir natürlich verschiedene Faktoren grundsätzlich berücksichtigen.

General Mills: Was wäre jetzt möglich?

Bei der Aktie von General Mills und der Dividende muss das jetzige Niveau gewiss nicht die Obergrenze sein. Alleine der Blick auf die vergangenen Quartalszahlen zeigt deutlich, dass weiteres Potenzial vorhanden wäre. Wobei wir gerade jetzt das Glück haben, auf einen frischen Ganzjahreswert aufgrund eines abweichend verlaufenden Geschäftsjahres sowie auf ein einzelnes Quartal zu blicken.

General Mills wies für das Geschäftsjahr 2021 jedenfalls ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,78 US-Dollar auf. Wenn das Management diesen Wert als Dividende ausschütten würde, so beliefe sich die Dividendenrendite zum jetzigen Kursniveau auf attraktive 6,46 %. Definitiv ein deutlich höherer Wert. Wobei dieser Wert mit Vorsicht genossen werden sollte. Dieses Niveau entspricht womöglich nicht dem, was in durchschnittlicheren Jahren möglich ist.

Im vierten Quartal kam General Mills beispielsweise auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 US-Dollar beziehungsweise von 0,91 US-Dollar auf bereinigter Basis. Wenn wir diese Werte auf die jeweiligen Jahre hochrechnen würden, so erhielten wir eine Dividende mit einer Ausschüttungsrendite zwischen 4,65 beziehungsweise 6,22 %. Welcher Wert in einer postpandemischen Welt realistischer erscheint? Vermutlich einer, der irgendwo dazwischen läge.

Fest steht damit jedoch für mich: General Mills besitzt, egal welchen Wert wir in den Fokus rücken, noch Potenzial mit Blick auf die Dividende. Die derzeitigen 3,53 % Dividendenrendite dürften nicht das Ende der Fahnenstange sein. Es besteht die Möglichkeit, diesen Wert zu erhöhen. Beziehungsweise auch, in weiteres Wachstum zu investieren. Oder aber eigene Aktien zu kaufen und einzuziehen.

Wie ist es um das Wachstum bestellt?

Eine Kernfrage dürfte jetzt mit Blick auf General Mills und die Dividende sein: Wie ist es real um weiteres Wachstum bestellt? Eine gute Frage! Im letzten Jahr hat das Management zum Herbst jedenfalls die Ausschüttungssumme je Aktie und Vierteljahr um 4 % auf 0,51 US-Dollar erhöht. Das könnte ein Indikator dafür sein, dass Dividendenwachstum wieder möglich ist.

Ob es dazu kommt? Die kommende Ankündigung der neuen Quartalsdividende dürfte eine Antwort darauf geben. Seien wir daher gespannt.

