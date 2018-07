Maximale Brennwertnutzung und hohe Warmwasserleistung muss kein Widerspruch sein

München (ots) - Damit alle gleichzeitig duschen können, benötigenMehrfamilienhäuser, Hotels und Sportanlagen zu SpitzenzeitenWarmwasser in rauen Mengen. Wie kann es effizient und umweltschonendbei geringem Platzbedarf aufbereitet werden?Das Problem ist bekannt: KonventionelleWarmwasserbereitungssysteme wie beispielsweise Registerspeicherbringen oft nicht genügend Leistung, um einen sprunghaft hohenWarmwasserbedarf abzudecken. Darüber hinaus benötigen großdimensionierte Speicher sehr viel Platz, haben hoheBereitschaftsverluste und reduzieren den Wirkungsgrad derGesamtanlage durch hohe Rücklauftemperaturen.Was tun? Ein System mit Warmwasserspeicher und großerWärmetauscherfläche für hohe Warmwasserleistungen und niedrigeRücklauftemperaturen muss her. Hier bietet eine Speicherladestationmit einem Wärmetauscher eine gute Alternative: der Wärmetauscherüberträgt mehr Energie und senkt die Rücklauftemperatur. Je tieferdie Rücklauftemperatur, umso höher die Kondensation im Abgas und umsohöher der Wirkungsgrad der Anlage. Ein weiteres Plus ist, dass diesmit deutlich geringerem Speichervolumen funktioniert. Das bringtEffizienz, spart Platz, Energie und vor allem Geld.Hier kommt die Hoval Systemlösung ins Spiel: DerGas-Brennwertkessel UltraGas® und das patentierte SpeicherladesytemTransTherm aqua LS mit Warmwasserspeicher. So profitieren Sie von denVorteilen des Gas-Brennwertkessels mit robustemEdelstahl-Wärmetauscher und getrennten Hoch- undNiedertemperatur-Rückläufen, die für einen optimalen Wirkungsgradsorgen. Die niedrigen Rücklauftemperaturen von rund 30°C werden durchdie Speicherladestation TransTherm aqua LS mit dem integriertenzweiten Wärmetauscher erreicht. Das clevere an dieser Lösung ist,dass der zweite Wärmetauscher die Aufgabe der Rücklaufkühlung füreine konstant niedrige Rücklauftemperatur übernimmt und so denKondensationseffekt des UltraGas® erhöht. Jede Verbesserung derKondensation bedeutet eine Senkung der Betriebskosten undgleichzeitig eine Reduktion des CO2-Ausstoßes. Das Sahnehäubchenbilden der geringe Platzbedarf, die Flexibilität der Systemlösung unddie Tatsache, dass es für all das nur eine Regelung braucht - dieTopTronic® E.Pressekontakt:DeutschlandHeike Mahlerheike.mahler@hoval.comTel. +49 89 922097-128Hoval GmbHHumboldtstraße 3085609 Aschheim-DornachTel. +49 (0) 89 922 097-0www.hoval.deOriginal-Content von: Hoval GmbH, übermittelt durch news aktuell