Maxim Integrated Products: Was sagt man dazu?

Weitere Suchergebnisse zu "Maxim Integrated Products":

Für die Aktie Maxim Integrated Products stehen per 07.03.2019, 18:25 Uhr 53,03 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Maxim Integrated Products zählt zum Segment "Halbleiter".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Maxim Integrated Products entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Maxim Integrated Products liegt mit einem Wert von 23,6 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 41 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 39,76. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Maxim Integrated Products haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Maxim Integrated Products-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Maxim Integrated Products aus dem letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 57,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (53,62 USD) ausgehend um 6,93 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Maxim Integrated Products von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.