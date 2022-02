Maxar Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Maxar weist am 03.02.2022, 19:59 Uhr einen Kurs von 24.62 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Maxar entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Maxar liegt mit einem Wert von 40,89 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 17 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 49,14. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,13 Prozent liegt Maxar 4,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,31. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Maxar wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 6 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Maxar aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Maxar liegt im Mittel wiederum bei 46,09 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 25,47 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 80,96 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Maxar insgesamt die Einschätzung "Buy".

Sollten Maxar Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Maxar jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Maxar Aktie.

Maxar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...