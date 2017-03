Max Verstappen und Exact verlängern Partnerschaft (FOTO)

Delft / Barcelona (ots) -Exact und Formel-1-Fahrer Max Verstappen haben heute dieVerlängerung ihrer Partnerschaft bis Ende 2019 angekündigt. DieVereinbarung wurde auf der Rennstrecke Circuit de Barcelona-Catalunyaim Rahmen der Testfahrten von Max Verstappen zur Vorbereitung derneuen Saison unterzeichnet. In den ersten 18 Monaten ihrerZusammenarbeit haben beide Partner, sowohl der Sportler als auch dasTechnologieunternehmen, große Fortschritte auf ihren jeweiligenGebieten erzielt. Auf dieser Grundlage blicken beide Seitenzuversichtlich in die Zukunft.Hohe Ziele"Die Zusammenarbeit mit Exact ist großartig, deshalb freue ichmich sehr über die Verlängerung", sagt Verstappen. "Es ist ein Glück,einen Partner zu haben, der ebenso leidenschaftlich und ehrgeizig istwie ich und in mir ein Vorbild für seine Mitarbeiter und Kundensieht. Der Empfang, der mir dort nach meinem Sieg in Spanien bereitetwurde, war unvergesslich. Mein Ziel für diese Saison ist, häufigerAnlass für solche Feierlichkeiten zu geben.""Im August 2015 sind wir eine Partnerschaft mit einem Toptalenteingegangen. Heute verlängern wir sie mit einem Weltstar", erklärtErik van der Meijden, CEO von Exact. "Von der persönlichenZusammenarbeit haben sowohl Max als auch Exact stark profitiert. AlsTech Talent Leader ist er eine Inspiration dafür, wie Talente sichbei Exact entfalten können und gefördert werden. Wir sind sehr stolz,dass wir in den kommenden Jahren weiter mit Max zusammenarbeitenkönnen. Er demonstriert wie kaum ein zweiter, wie Ehrgeiz zum Zielführen kann. Und wir möchten ihn bei seinem Ziel unterstützen,Weltmeister zu werden."Weltweite WirkungAls jüngster Formel-1-Grand-Prix-Sieger aller Zeiten hatVerstappen Weltruhm erlangt. Exact hat Kunden in über 100 Ländern derErde, ist Marktführer für cloudbasierten Unternehmenslösungen fürkleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in den Niederlanden undEuropas Nummer Eins bei cloudbasierten Lösungen für die Buchhaltung.Sowohl Max als auch Exact wollen noch mehr erreichen. Max hält mitseinem Anspruch auf einen Weltmeistertitel nicht hinter dem Berg, waser in einem exklusiven Interview mit Jack Plooij(https://www.exact.com/global/insidetheworkshop) für Exact bekräftigthat. Exact hat sich zum Ziel gesetzt, zu den Top 3 Cloud BusinessSoftware-Anbietern für KMU weltweit zu gehören. Seit dem Beginn derZusammenarbeit mit Verstappen ist die Kundenanzahl weltweit von230.000 auf 350.000 gestiegen.In den kommenden Jahren werden beide Seiten eng zusammenarbeitenund ihren Anspruch auf die Pole Position bei Formel-1-Rennen undBusiness-Software weiter untermauern.Bildmaterial finden Sie hier zum Download:https://ftp.ffpr.de/_hJZo4dpkx0VB4RÜber ExactExact entwickelt Business Software für KMU und ihre Buchhaltung.Unsere innovative Technologie ist auf spezifischeGeschäftsanforderungen ausgerichtet. Sie bietet einen Überblick überdie aktuelle Unternehmenssituation und einen Einblick in die Chancenvon morgen.Exact inspiriert Unternehmen zum Wachstum. Unsere 1.600Mitarbeiter leben, teilen und unterstützen den Ehrgeiz unsererKunden. Genau wie sie setzen auch wir uns hohe Ziele. Genau wie siewollen auch wir eine Vorreiterrolle spielen und kennen dieHerausforderungen. Deshalb konzentrieren wir uns auf diekontinuierliche Verbesserung unserer Lösungen und entwickelnSoftware, damit unsere Kunden aus aller Welt wachsen können.Exact. Cloud Business Software.Weitere Informationen finden Sie unter www.exact.com/de undhttp://blog.exactonline.de.Folgen Sie uns auch unter https://twitter.com/Exact_DEUnternehmenskontakt:Exact Software Germany GmbHEva LindenbergerWestendGateHamburger Allee 2-4D-60486 Frankfurt am MainTel: +49 (0)69 66566-2133Fax: +49 (0)69 66566-2101Email: eva.lindenberger@exact.comWeb: www.exact.com/deAgenturkontaktFink & Fuchs AGYannick HoudardBerliner Straße 164D-65205 WiesbadenTel: +49 611 74131-37Email: exact@finkfuchs.deWeb: www.finkfuchs.deOriginal-Content von: Exact Software GmbH, übermittelt durch news aktuell