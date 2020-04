Max Sight: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Max Sight weist am 11.04.2020, 05:28 Uhr einen Kurs von 0.08 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialisierte Verbraucherdienste" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Max Sight einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Max Sight jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Max Sight erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche sind im Durchschnitt um -7,74 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -28,4 Prozent im Branchenvergleich für Max Sight bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,62 Prozent im letzten Jahr. Max Sight lag 28,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Max Sight-Aktie: der Wert beträgt aktuell 33,33. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 76,74, was bedeutet, dass Max Sight hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Sell" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Max Sight damit ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Max Sight gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,28 insgesamt 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste", der 68,61 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".