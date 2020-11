Max Resource sichert sich 100 % der dem Kupfer-Silber-Projekt CESAR in Kolumbien zugrunde liegenden Lizenzgebühren

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia. 24. November 2020 – MAX RESOURCE CORP. („Max" oder das „Unternehmen") (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich, den Kauf der AM North und AM South zugrunde liegenden NPR-Lizenzgebühren (Net Production Royalties) in Höhe von 15 % bekannt zu geben. AM North und AM South liegen auf dem sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen



