Max-Planck-Forschungsklinik als exzellentes Weiterbildungszentrum ausgezeichnet (FOTO)

München (ots) -Die Klinik des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie wurde erstmalsmit dem Siegel der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie undPsychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) alsexzellentes Weiterbildungszentrum für Psychiatrie und Psychotherapiezertifiziert.Die Kommission der DGPPN machte sich zwei Tage lang einumfassendes Bild davon, wie Fachärzte ausgebildet werden, welcheFort- und Weiterbildungen in der Forschungsklinik des Max PlackInstituts für Psychiatrie angeboten werden und sprach mit denzuständigen Weiterbildern sowie der Klinikleitung. Das Gesamturteillautet "exzellent". "Wir freuen uns über dieses sehr positiveErgebnis und sind stolz auf die Möglichkeiten der Weiterbildung, diewir in unserer Forschungsklinik anbieten. Wir hoffen, durch dasZertifikat der DGPPN noch attraktiver für zukünftige Bewerber zusein", freut sich Martin Keck, Direktor und Chefarzt der Klinik amMax-Planck-Institut für Psychiatrie.Das Zertifizierungsverfahren basiert auf den von der "UnionEuropéenne des Médecins Spécialistes" erarbeiteten Kriterien zurQualitätssicherung und Qualitätsoptimierung fürWeiterbildungszentren. Diese sind an die aktuellen, nationalenAnforderungen für die psychiatrisch-psychotherapeutischeWeiterbildung angepasst.Pressekontakt:Elisabeth Spiegelbergerspiegelberger@psych.mpg.de08930622516Original-Content von: Max-Planck-Institut für Psychiatrie, übermittelt durch news aktuell