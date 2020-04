München (ots) -Was passiert, wenn man von einem Tag auf den anderen die Lebenspartnerin verliert und plötzlich Alleinerziehender eines sechsmonatigen Babys ist? Metin (Max Mauff) findet sich in der Sadcom "MAPA" (ab 16. April auf Joyn) genau in dieser Extremsituation wieder, muss daran wachsen und versuchen sein Leben in den Griff zu bekommen. Als Zuschauer lacht und weint man mit Metin - doch vor allem muss man sich immer wieder fragen: Wie zur Hölle schaffen Eltern das eigentlich alles?Joyn zeigt alle Folgen der sechsteiligen Sadcom ab 16. April 2020.Bei Fragen zur Serie: PEPPERSTARK GmbH Linda Feller Tel.: +49 89 4114 7757 linda.feller@pepperstark.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134520/4571504 OTS: JoynOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell