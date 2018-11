Max Automation: Das sieht interessant aus!

Max Automation weist zum 31.10.2018 einen Kurs von 4,73 EUR an der BörseXetra auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Max Automation entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Max Automation. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 64,1 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Max Automation momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Max Automation hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Sell" eingestuft. Max Automation wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Max Automation erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Machinery"-Branche sind im Durchschnitt um 4,17 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -47,01 Prozent im Branchenvergleich für Max Automation bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,62 Prozent im letzten Jahr. Max Automation lag 47,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Max Automation schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Machinery auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,39 % und somit 1,43 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,96 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".