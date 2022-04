Max Automation-Aktie: Ein herber Rückschlag für die Bullen

Der gleitende Durchschnitt wurde zwar am 24. März durch den Anstieg auf 4,38 Euro kurzzeitig überwunden, dennoch gelang es den Käufern nicht, die Aktie der Max Automation oberhalb ihrer beiden gleitenden Durchschnitte zu halten, denn auch der 50-Tagedurchschnitt war kurz zuvor überschritten worden. Die Enttäuschung über dieses Scheitern entlud sich in Gewinnmitnahmen. Sie ließen den Wert am Freitag im Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



