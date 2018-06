MaxLinear: Aktienanalyse vom 30.06.2018

An der Heimatbörse Xetra New York notiert MaxLinear per 28.06.2018 bei 15,72 USD. MaxLinear zählt zu "Halbleiter".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber MaxLinear. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält MaxLinear daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält MaxLinear von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Die MaxLinear ist mit einem Kurs von 15,72 USD inzwischen -19,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -32,62 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Fundamental: MaxLinear ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Semiconductors) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 122,59 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 215 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.